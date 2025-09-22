いよいよ今週末９/27,28、浜松出世城ぎょうざ祭り2025が開催されます！

一般社団法人餃子屋連盟會

全国一の餃子購入額を誇る浜松市（2025年総務省家計調査調べ）で満を持して市内および全国から人気餃子店が集まる浜松出世城ぎょうざ祭り2025が開催されます。

場所は浜松のシンボル浜松城のそばにある葵広場。有名餃子店ほかスイーツやご当地グルメなど総勢３０店舗以上が立ち並びます。

また、期間中はハンドメイドクラフトのマルシェや、お子様も楽しめるぴょんぴょんドームなどご家族で一日中楽しめるイベントになっています。

さらに今回特別ゲストにタレントでお笑いやものまねで活躍するアントキの猪木氏、餓鬼レンジャーのDJオショウ氏、全国のご当地餃子ソングを手掛けるスペシャオ餃子バンドのLIVEパフォーマンスも会場を盛り上げます。

そしてさらに地元からは浜松修学舎吹奏楽の皆様のステージ演奏やNPO法人よさこい遠州連合会の皆様による演舞もあり、ステージアクトも盛りだくさん。

今週末の土日は浜松出世城葵広場の餃子まつりが見逃せません。

浜松出世城ぎょうざ祭り2025出店店舗一覧アントキの猪木氏ステージショー（9/27,28)DJオショウステージLIVE（9/27,28）スペシャオ餃子バンドスペシャルライブ（9/27）浜松修学舎吹奏楽ステージ（9/27）NPO法人よさこい遠州連合会演舞（9/28）ぴょんぴょんドームもやってくる！ハンドクラフトマルシェ出店者（9/27土）ハンドクラフトマルシェ出店者（9/28日）浜松出世城ぎょうざ祭り2025ポスター

浜松出世城ぎょうざ祭り２０２５

日時：２０２５年９月２７日（土）２８日（日）

時間：１０時～１７時 ※日曜日は１６時まで

場所：葵広場（旧元城小学校跡地）

住所：浜松市中央区元城町１０２-１

地図：GoogleMAP(https://maps.app.goo.gl/o5gSVtuYZm46B4Dp8)

主催：浜松出世城ぎょうざ祭り実行委員会

後援：浜松市・浜松市商工会議所

協力：一般社団法人餃子屋連盟會

NPO法人よさこい遠州連合会