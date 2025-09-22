ポーランドの歌姫 カタジナ・ドンダルスカ初来日決定！　ショパン、ミツキェヴィチのほか現代楽曲を澄みわたる声で響かせるコンサート11月3日に開催決定

ロングランプランニング株式会社

『ポーランド歌曲の古典と現代の夕べ』が2025年11月3日 (月・祝)に両国 シアターΧ（シアターカイ）（東京都 墨田区 両国 2-10-14）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :http://confetti-web.com/@/opera-butoh

コロラトゥーラ・ソプラノの名花、カタジナ・ドンダルスカ初来日公演

― ショパンとミツキェヴィチの詩、そして現代音楽を紡ぐ ―

ポーランドを代表するコロラトゥーラ・ソプラノ、カタジナ・ドンダルスカが待望の初来日を果たします。

透明で澄みわたる声が特徴の彼女は、優美な古典歌曲から斬新な現代楽曲まで、ポーランド語の響きを最大限に生かしたレパートリーで聴衆を魅了します。

今回の公演では、ポーランド・ロマン派を象徴する詩人 アダム・ミツキェヴィチの詞による恋の詩をはじめ、祖国を想い作曲した フレデリック・ショパンの歌曲に焦点をあてます。日本ではピアノ作曲家として知られるショパンが残した歌曲を、ドンダルスカの比類なき声によって味わう機会は、極めて稀少です。

さらに、舞踏を取り入れた現代歌曲も披露。劇場空間に響くその歌声は、時に軽やかに、時に胸に迫る深い響きとして、観客の心に鮮烈な印象を残すことでしょう。

コロラトゥーラ特有の技巧美に彩られた旋律と、詩と音楽の交錯が生み出す芸術世界を、ぜひ日本でご体感ください。

開催概要

『ポーランド歌曲の古典と現代の夕べ』

開催期間：2025年11月3日 (月・祝) 15：30開場／16:00開演 ※上演時間：約1時間（休憩なし）

会場：両国 シアターΧ（シアターカイ）（東京都 墨田区 両国 2-10-14）

■出演者

カタジナ・ドンダルスカ（ソプラノ）

アリツィア・コンジョルノ（ソプラノ）

ミハウ・ランドフスキ(ピアノ）

柴崎正道（舞踏）

■スタッフ

映像：アルカディウス・マルチンコフスキ

■チケット料金

全席自由：3,000円（税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com