【クリエイター向け】AIの提案に違和感をもつ方へ　10/6（月）無料セミナー「1時間で体感！ネタ切れ知らずのAI×人間 爆速アイデア発想術」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は10月6日（月）、アイデア不足に悩むクリエイターの方を対象に無料のオンラインセミナー「1時間で体感！ネタ切れ知らずのAI×人間 爆速アイデア発想術」を開催します。

▼セミナーの詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165007/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165007/?rls)

※締切：2025年10月6日（月）20：00





1時間で体感！ネタ切れ知らずのAI×人間 爆速アイデア発想術

昨今、話題に事欠かないAI（人工知能）。文章、画像だけでなく動画、音楽でさえも自動で生成できるようになり、我々は効率的に仕事を進めることができるようになりました。その一方で、AIの活躍により、自分の仕事が奪われてしまうのではないだろうかと不安を抱える方も多いのではないでしょうか。しかし、AIが進化し続ける今だからこそ、人間の「想像力」が差をつける武器になります。C&R社では、AIを活かした現代のアイデア発想法をお伝えするセミナーを開催します。講師を務めるのは、毎日ラジオやYouTubeで学びや気づきを発信し続けている中小企業診断士でマーケターの佐野文昭氏。AIを活用したアイデア創出の具体的な手法も体験できる、実践的な内容でお届けします。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。＜こんな方にオススメ！＞・SNS・ブログ・YouTubeなどで継続的に発信したい方・商品・サービスの企画、広報、PRを担当している方・ネタ切れ・アイデア不足に悩むフリーランスやクリエイター・AIの提案に違和感を感じている方・起業を考えているが「何をすればいいかわからない」方・企画・提案したいがアイデアが出ずに止まっている会社員の方・「自分にはアイデアのセンスがない」と思ってしまっている方

■日時

2025年10月6日（月）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

ブラザーフットマーケティング 代表

中小企業診断士／企業の強み活用による売上拡大の専門家

佐野 文昭（さの ふみあき）氏

クライアントへのヒアリング、資料・データの分析、現場観察を通じて企業の強みを診断・発掘・整理し、それを最大限に活かすことで売上向上を支援することを得意とする。直近2年間で400万円以上の自己投資を行い、顧客ニーズに即したマーケティング理論や事例を学習。さらに、実践の中で得た知見を加え、常にクライアントへ提供し続けている。また、約700日間にわたり、途切れることなくラジオやYouTubeで発信を継続し、学びや気づきを共有している。新規開拓営業では、ベンチャー企業在籍時をはじめ、受話器をガムテープで固定されながら営業に励んだエピソードを持ち、泥臭い現場経験や困難を乗り越えた実体験を数多く有する。また、日本ではまだ認知度が低かったカーシェアリング事業の立ち上げに関わり、そのシステムを社会の「あたりまえ」の文化にまで育て上げた実績を持つ。さらに、大手監査法人では営業企画業務に従事し、結果分析からアクションにつなげる業務を担当してきた。こうした実務経験に加え、法人営業・営業支援・事業立ち上げなど、多岐にわたるキャリアで培ったノウハウを体系化。気合や根性、勘に頼るのではなく、ビジネスロジックと現場での学びを組み合わせ、再現性の高い手法を提供している。クライアントからは「新たな視点に気づけた」「理想論だけでなく、実行可能な提案なので行動しやすい」と高い評価を得ている。セミナーでは、参加者の思考の変化 ⇒ 行動の変化 ⇒ 結果の変化を支援することをモットーとしている。「人の心に火をつけることで、何歳からでも何にでもなれる世の中をつくる」というミッションを胸に、企業の強みを活かして売上を伸ばす専門家として日々奔走中。

▼しくじり上等!! 診断士CHAKKA-MANの起業 × チャレンジ奮闘記（Youtube）

https://www.youtube.com/@CHAKKA-MAN55

▼中小企業診断士 & 起業家CHAKKA-MANのちょっと心に火がつくラジオ

https://stand.fm/channels/67a6a84611be6ce817f7d769



■参加費

無料



■定員

60名



▼セミナーの詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165007/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165007/?rls)

※締切：2025年10月6日（月）20：00



＜その他関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「爆速アイデア発想術」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

【CREATIVE VILLAGE】9/16（火）～10/14（火）初秋のプレゼントキャンペーン’25 開催中！

https://www.creativevillage.ne.jp/category/news/notices/165320/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/news/notices/165320/?rls)



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜プロデュース・ビジネススキル関連セミナー＞

▼10/1（水）「漫画」「テレビ」「ゲーム」などメディア別 採用される企画書の極意Vol.８【ゲーム】ゲーム向け、企画アイデアの考え方（システムアリ・ナシ）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165017/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165017/?rls)



▼著作権講座（eラーニング／全4回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/?rls)



▼動画編集入門講座（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/?rls)



▼その他のプロデュース・ビジネススキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)