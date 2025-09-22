最低賃金が大幅アップ！どうなる2025年？

株式会社SA

2025年の最低賃金は、昨年以上に大幅な引き上げとなりました。A・Bランクは＋63円、Cランクは＋64円と地方の改定幅が大きく、物価高の影響が背景にあります。最低賃金を下回る賃金は違法で、違反企業には50万円以下の罰金が科されます。月給制社員も「時間単価」に換算して確認が必要で、都道府県ごとの発効日も10～11月に分かれるため注意が必要です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PewEgZY_3lI ]

【セミナー開催概要】

日時：2025年9月30日（火）12:00～13:00

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

場所：本社（千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

【こんな疑問に答えます】

・最低賃金の改定幅は今年どのくらい？

・Cランクの引き上げ幅が大きい理由は？

・月給者を時間単価で換算する方法は？

・都道府県ごとの適用日はいつか？

・最低賃金違反で企業が負うリスクとは？

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

（株）SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

▶ 公式サイト：https://caa.or.jp/