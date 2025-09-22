TGS先行販売！『Fate/Grand Order』より、バーサーカー/モルガンの「刺繍ワークシャツ」と、ビースト/スペース・エレシュキガルの「フルグラフィックTシャツ」が登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社


『Fate/Grand Order』より、


緻密な刺繍でバーサーカー/モルガンを再現した「刺繍ワークシャツ」と、


ビースト/スペース・エレシュキガルの「フルグラフィックTシャツ」が二次元コスパから新登場。



これらの商品は〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉にて先行販売いたします。


また、通販を含むコスパオフィシャルショップほかにて一般販売分のご予約受付中。


発売日は＜2025年12月下旬・2026年1月中旬＞予定です。


【二次元コスパ】／『Fate/Grand Order』商品情報はこちら


┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02258/mode/title





先行販売情報

〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）


開催期間；2025年9月25日（木）～28日（日）


販売場所：幕張メッセ 9~11ホール　コスパブース［Hall9 09-W116］


〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉先行販売情報


┗ https://www.cospa.com/cospa/special/tgs/





商品情報

■★限定★バーサーカー/モルガン 刺繍ワークシャツ


一般販売：2025年12月下旬


先行販売：2025年9月25日（木）～28日（日）〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉コスパブース［Hall9 09-W116］


※パブリックデー【2025年9月27日（土）】からの販売になります。


※SAND KHAKIカラーのXXLサイズにつきましては先行販売はございません。



サイズ：M/L/XL/XXL


カラー：SAND KHAKI/GRAY


価格：16,500円（税込）



工芸品を身にまとう満足感をあなたに。


10万ステッチ以上の圧倒的で緻密な桐生刺繍！







・10万ステッチ以上の密度で『モルガン』を再現。着た時の満足感がプリントとは一味違う刺繍ワークシャツ。


・伝統的な刺繍の名産地群馬県「桐生市」産で高品質、高密度な仕上がり。


・糸の方向による光沢の差や立体感により、表情や髪の流れ、衣装の質感を高密度かつ繊細に表現。


・フロントデザインは専用のジャカードタグを縫い付け、高級感ある仕上がりに。


・耐久性がありながら、かろやかなで着心地の良い生地を使用。


・イベントでも日常でも、ずっしりとキャラの存在感を背中に感じながら身に纏えるワークシャツは、あなたにとって特別な一着になります。



■ビースト/スペース・エレシュキガル フルグラフィックTシャツ


一般販売：2026年1月中旬


先行販売：2025年9月25日（木）～28日（日）〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉コスパブース［Hall9 09-W116］


サイズ：S/M/L/XL　※Sサイズにつきましては先行販売はございません。


カラー：WHITE


価格：6,930円（税込）



冥界の女神にして暗黒のビースト、人呼んでスペース・エレシュキガル！


どう？ ちゃんと覚えてくれた？



・肌触りが良く柔らかい着心地の、綿100％の生地を使用。


・アウターを羽織り、チラ見せすれば個性的なインナーに！



※こちらの商品はフロントのみのプリントとなります。


※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分に若干のカスレやプリント切れが生じます。ご了承ください。




【基本予約受付期間】～2025年10月19日（日）


※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。



※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。


※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。


※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。





---------------------------------------


(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT


----------------------------------------




発売元：株式会社コスパ


ブランド：二次元コスパ


┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。


※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。



