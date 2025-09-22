【番組告知】自民党総裁選討論会　ひろゆきチャンネル、自民党チャンネルでYouTube同時生配信決定

株式会社サムライパートナーズ当番組の告知KV

株式会社サムライパートナーズ（本社：東京都千代田区／代表取締役CEO 入江巨之）は、自民党総裁選に関する特別討論番組をプロデュースし、2025年9月27日（土）19時よりYouTubeで同時生配信いたします。

配信は 自民党公式チャンネル および ひろゆき氏公式チャンネル にて行われ、次期総裁候補者に国民の疑問や意見を直接、投げかける場となります。





■配信について

・配信タイトル：「ひろゆきと語る夜 #変われ自民党 日本の未来を語れ！自民党総裁選」

・配信日時：2025年9月27日（土）19:00～

・配信媒体：

自民党YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@LDPchannel

ひろゆきYouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/hiroyukix

・企画・制作：株式会社サムライパートナーズ

■質問募集について

番組では、候補者に聞いてみたい質問を広く一般から募集します。

寄せられた質問の一部は、番組内にて取り上げられる予定です。

募集テーマは以下のとおりです：

・#変われ自民党：党改革や信頼回復について

・日本経済の成長：物価高騰、賃金、少子高齢化など生活に直結する課題

・総裁就任100日でこれをやる！：外交・リーダーシップ・組織改革など

・国民の声に一問一答！：上記以外の自由質問

質問フォームはこちら：

https://docs.google.com/forms/d/1GL7vn1QK77kflUVyTQQhqbekxsOD1q7DhzczT20x8E0/preview

※投稿いただいた質問が必ず紹介されるわけではありません。

※番組の進行上、テーマ内容が一部変更となる場合があります。

【お問い合わせ先】

株式会社サムライパートナーズ

（東京都千代田区 / 代表取締役CEO 入江巨之）

問い合わせメール: info@samurai-partners.jp(広報担当）