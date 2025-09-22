ラ コレクシオン プリヴェのエスプリ ドゥ パルファンに新作「ボア ダルジャン」が登場

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

香水とクチュールの対話から生まれたディオールの特別なフレグランス コレクション、ラ コレクシオン プリヴェの香りを濃縮されたミニマリズムへと再解釈した「エスプリ ドゥ パルファン」に、2025年10月3日（金）、アイリスとフランキンセンスが織りなす神秘的な香り「ボア ダルジャン」が加わります。

ラ コレクシオン プリヴェのフレグランスを濃縮し、ミニマルに再解釈した「エスプリ ドゥ パルファン」は、贅沢な濃度で力強く強調された、インスピレーションに溢れるフレグランスです。ディオール パフューム クリエイション ディレクターのフランシス・クルジャンは、メゾンのアイコニックなフレグランスを再解釈することで、あらゆる贅を許容し、あえて極端であるという新たな次元へと昇華させました。

この度、グリ ディオール、ラッキー、ルージュ トラファルガー、アンブル ニュイ、そしてウード イスパハンに続き、「エスプリ ドゥ パルファン」に「ボア ダルジャン」が加わります。ボア ダルジャン オードゥ パルファンは、当時、ディオール オムのクリエイティブ ディレクターだったエディ・スリマンによりデザインされたタイムレスなフレグランス。アイリスとフランキンセンスへの頌歌であり、真のエッセンシャルともいえる普遍的な魅力をもっています。

その特徴的なアイリスとフランキンセンスを継承しながら、「ボア ダルジャン エスプリ ドゥ パルファン」は、包み込むようなハニーによって新たな輝きをまといます。クリーミーでパウダリーなアイリス ノートが個性的なフランキンセンス ノートと絡み合い、ハニーのタッチによりその名前の由来となったシルバーの艶めきをまといます。さらに、力強くセンシュアルなアンブロクサンが、エレガンスに深い陰りをもたらし、コントラストを奏でます。高貴な香りが濃密に広がり、ミステリアスな魅力で包み込みます。

「エスプリ ドゥ パルファンでは、ボア ダルジャンの肌と肌がふれ合うような、抗えない魅力を強調したいと考えました。トスカーナ産アイリスを、フランキンセンスと組み合わせ、バルサムとバニラの濃密なノートを引き出し、ハニーのタッチで輝きを添えました。濃密で豊潤なアイリス アブソリュートと、フランキンセンスが軸となるこのフレグランスは、コントラストを巧みに操ります。高貴でエレガントなアイリスの花を“クラシック”に称えると同時に、かつてないほど官能的で贅沢なウッドのファセットを通して、陰鬱なタッチを添えました。

それにより、香りは大胆に高められ、神秘に包まれたボア ダルジャンが誕生しました」

ディオール パフューム クリエイション ディレクター

フランシス・クルジャン

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール

ボア ダルジャン エスプリ ドゥ パルファン

80mL 52,200円（本体価格） ／ 57,420円（税込価格）

2025年10月3日（金） 発売予定

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール 取り扱い店舗

ハウス オブ ディオール ビューティー 銀座 ／ ハウス オブ ディオール ビューティー 表参道

ディオール ビューティー シブヤ／ 伊勢丹新宿 ／ 日本橋高島屋 ／ そごう横浜 ／ 仙台藤崎

ジェイアール京都伊勢丹 ／ ディオール ビューティー うめだ阪急

心斎橋大丸 ／ 大阪高島屋 ／ 神戸阪急 ／ そごう広島 ／ 西武池袋本店

※下記クリスチャン・ディオール・クチュール ブティック内にて、一部製品のお取り扱いとなります。詳細は各店舗にお問い合わせください。

ハウス オブ ディオール ギンザ ／ ディオール ジェイアール名古屋タカシマヤ ／ ディオール 新宿高島屋 ／ ディオール 心斎橋

※フレグランス トランク、ケースはラ コレクシオン プリヴェ一部店舗のみの取り扱いです。

