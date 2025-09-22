【横須賀市ふるさと納税】世界最高峰のウインドサーフィン大会が“横須賀 津久井浜海岸”の地で！

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）はANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会実行委員会が主催するANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会の関連商品をANAのふるさと納税や楽天ふるさと納税などにて出品いたします。

ANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会とは

横須賀市では、世界的なウインドサーフィン・スラローム競技に適した「風」のある津久井浜海岸を舞台に、ＰＷＡ（プロフェッショナル・ウインドサーファーズ協会） 公認の世界最高峰のウインドサーフィン大会を開催しています。第７回を迎える2025年大会は、世界を転戦してきたトッププロによるワールドツアー最終戦で、 2025年の年間王者を懸けた白熱のレースに世界中の注目が集まるビッグイベントとなります。

会場では昨年に引き続き、在日フランス商工会議所とタイアップして、フランスの美食や雑貨品等を取り揃えたフランスマルシェや、全国の“美味しい”が一堂に集まる「極旨ジャパン」がパワーアップして今年も登場します。競技観戦はもちろん、ご家族や子どもたちまで、どなたでも楽しめるエンターテイメントが盛りだくさんです。

世界の頂点が決まる瞬間、多彩なイベントで賑わう会場にお越しいただき、これまでにない興奮と感動をぜひ体感してください！

大会名称：ＡＮＡウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会

［英字大会名］Fly! ANA Windsurfing World Cup YOKOSUKA MIURA Japan

開催期間：２０２５年１１月１３日（木）～１１月１７日（月）＝５日間＝

会 場：津久井浜海岸 住所／横須賀市津久井１丁目周辺

主 催：ＡＮＡウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会実行委員会

［実行委員会構成メンバー］ 全日本空輸株式会社、京浜急行電鉄株式会社、神奈川県、横須賀市、三浦市

特別協力：一般社団法人日本ウインドサーフィン協会（JWA）

公 認：プロフェッショナルウインドサーファーズ協会（PWA）

開催内容：（１）フォイルスラロームレース （参加選手約70名）

（２）大会期間中イベント（予定）

１.海上観覧船 ２.フランスマルシェ ３.極旨ジャパン（地方物産展）ほか

観覧者想定：１５万人（来場４万人、オンライン視聴１１万人【５日間延べ人数】）

公式サイト：https://windsurfing-wc.jp/

返礼品について（寄附額は変更する場合があります）

世界が注目するウインドサーフィンワールドカップの開催を記念して、本大会だけの特別グッズを詰め込んだ限定セットをご用意しました。セット内容は、日差しよけやマリンアクティビティに大活躍の「ラッシュガード」、障がいをもつデザイナーとプロのデザイナーが共創しデザインした「Tシャツ」、大会のロゴや海のイメージが鮮やかな「タオル」、身の回りのアイテムを楽しく彩る「ステッカー」と「ワッペン」の5点から様々組み合せた詰め合わせセット。どれもここでしか手に入らないスペシャルアイテムです！日常使いはもちろん、プレゼントにもおすすめ。数量限定の特別セットを、ぜひお早めにお申し込みください。

【数量限定50セット】

ANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会記念ステッカー・ワッペン詰め合わせセット

：寄附額5,000円

https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g14201-AKHI004/

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akhi004/

【数量限定50セット】

ANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会記念タオル・ステッカー詰め合わせセット

：寄附額10,000円

https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g14201-AKHI003/

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akhi003/

【選べるTシャツカラー＆サイズ】【数量限定50セット】

ANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会記念Tシャツ・タオル・ステッカー・ワッペン詰め合わせセット

：寄附額30,000円

https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g14201-AKHI002-1/

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akhi002/

【選べるラッシュガードサイズ】【数量限定10セット】

ANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会記念ラッシュガード・タオル・ステッカー・ワッペン詰め合わせセット

：寄附額50,000円

https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g14201-AKHI001-1/

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akhi001/

以下は返礼品なしのふるさと納税です。

ぜひ大会の趣旨にご賛同いただき、今年のウインドサーフィンワールドカップを成功させ、今後も開催し続けることができるよう、皆様の温かい応援をお願い申し上げます。

【返礼品なし】ANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会開催 応援寄附：

寄附額5,000円 ～500,000円

https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g14201-AKHI005-1/

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akhi005/

※楽天ふるさと納税のほか、ANAのふるさと納税、ふるさとチョイス、ふるなび、JREMALL、などで出品中。

ふるさと納税でウインドサーフィンを応援しよう（寄附金使途について）

横須賀市は、自然に恵まれた環境を生かして、マリンスポーツの力による地域活性化を進めています。特に、2017年には国内で24年ぶりとなるウインドサーフィンワールドカップを誘致開催して、地元市民や企業、関係団体の皆様のご協力により、今年も11月に開催が決定し、第７回目の開催まで繋げることができました。その他にも、横須賀市では、国際大会等に向けた強化練習会やジュニアアスリートの育成事業等も実施していますので、地域活性化にとどまらず、ウインドサーフィン競技全体の振興を目指しています。

上記返礼品にいただいた寄附金については、 大会主催者であるANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会実行委員会への負担金として全額充当し、その開催経費資金として活用してまいります。

【横須賀市 担当者からのコメント】

昨年は、ウインドサーフィンワールドカップの開催にあたり、皆さまからいただいたふるさと納税によるご寄附が、合計100万円を超える大きなご支援につながりました。 本大会は、国内外のトップアスリートが集い、横須賀の海をステージに繰り広げられる感動と興奮のイベントです。ふるさと納税によるご寄附は、選手や来場者へのおもてなしや大会運営、地域のさらなる発展に活用させていただいております。 今年も、ウインドサーフィンワールドカップと横須賀を共に盛り上げてくださる皆さまからのご支援を、心よりお待ちしております。全国どこからでも寄附が可能で、返礼品もご用意しておりますので、ぜひこの機会にご協力をお願いいたします。