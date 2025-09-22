新春を華やかに祝う「ポートピアホテルのおせち料理2026」和洋中おせち料理などホテルの技で仕上げた全6種が登場！

株式会社神戸ポートピアホテル

株式会社神戸ポートピアホテル（神戸市中央区、総支配人 伊藤 剛）では、「おせち料理2026」の申込受付を、ホテル公式オンラインショップにて先行開始いたしました。和・洋・中の料理長が素材を吟味し腕を振るった「和洋中おせち料理2段」をはじめ、晴れやかな新春の食卓にふさわしい全6種類をご用意しております。

迎春の食卓に彩りを添える『ポートピアホテルのおせち料理』。それぞれの料理長が心を尽くしてこだわり抜いた「和洋中おせち料理2段」を中心に、和食料理長・北原省吾が選び抜いた素材で仕立てる“匠”のおせち、「日本料理 神戸 たむら」の王道和風おせち、中華の艶やかさが際立つ「中国レストラン 聚景園（しゅうけいえん）」の中国風おせちなど、ホテルシェフの技が光る本格おせち料理をお楽しみいただけます。

全6種類のうち、「和洋中個食おせち料理2客」は、ポートピアホテル総料理長・岸本が監修を担い、多様なライフスタイルに寄り添いながらも、ホテルの味を安心して楽しんでいただけるよう仕上げました。

いずれも申込受付は12月22日まで。11月20日までにお申し込みいただくと、公式オンラインショップでは10％OFF、10月1日より受付を開始する店頭・FAXでは5％OFFとなる早期割引がございます（一部商品を除く）。寿ぎの食卓を彩るポートピアホテルのおせち料理で、幸多き新春をお迎えください。

神戸ポートピアホテルでは、料理長を中心とする調理スタッフが心を込めて作り上げる料理を通じて、これからもお客さまの大切な節目を彩ってまいります。2026年に開業45周年を迎える歴史と、国内外のVIPをおもてなししてきた伝統と技術を活かし、四季折々の味わいで、笑顔あふれる豊かなひとときをお届けいたします。

神戸ポートピアホテルのおせち料理2026

詳細を見る :https://onlineshop.portopia.co.jp/f/osechi

和洋中おせち料理2段

＜3～4名さま用 32,400円＞

一の重は日本古来の縁起物づくし。

二の重は黒毛和牛のローストビーフをはじめ、海老のチリソース、鮑までが多彩に。

和洋中それぞれの魅力を詰め込んだ全31品が、豪勢に食卓を彩ります。

和洋中個食おせち料理2客

＜2名さま用 19,980円＞

新春を寿ぐ和洋中の味覚をバランスよく盛り合わせ、一人前ずつ美しく仕立てました。取り分けの手間がなく、お二人で迎えるお正月の祝膳としてはもちろん、新年のご挨拶の手土産としても最適です。

聚景園の中国風おせち料理2段

＜3～4名さま用 32,400円＞

ロブスターの朱がことのほか、おめでたい雰囲気を演出する中国風おせち料理。

鮑や海老のチリソース、黒毛和牛ロース肉蟹肉巻きなど、ボリュームたっぷりに詰め合わせました。華やかな彩りと豊かな味わいで、新年の食卓をいっそう豪華に彩ります。

和風おせち料理1段

＜2名さま用 17,280円＞

新春の縁起物をはじめ、彩り豊かな日本料理を艶やかに詰め合わせました。

黒豆煮や数の子、栗きんとんなど、晴れやかな食卓を彩る全19品をお楽しみいただけます。

中国風おせち料理2段＋和風おせち料理1段

＜49,680円＞

※配送の場合は1箱に梱包しお届けします。

人気の中国風おせち料理に、 日本の縁起物づくしの一段を加えて。

にぎやかな新春の集いにふさわしい 豪華な組み合わせです。

神戸 たむらの和風おせち料理2段

＜3～4名さま用 45,360円＞

東京築地の老舗「つきぢ田村」の伝統の技を心ゆくまで堪能。

海老や数の子などの縁起物に加え、黒毛和牛ローストビーフや鰻蒲焼きなど、味わい豊かな品々を盛り込みました。世代を超えて味わえるおせちで、新春の食卓を華やかに彩ります。

和食料理長 北原省吾 「匠」のおせち2段

＜4名さま用 108,000円＞

和食料理長・北原省吾が自ら食材を厳選し、丹精込めて作り上げた二段重。

伊勢海老やのどぐろ、本からすみ、鮑、神戸ビーフなど、晴れの日を寿ぐにふさわしい山海の美味を盛り込みました。一の重には海の幸を中心とした豪華な品々を、二の重には黒豆煮や伊達巻きなど縁起物を彩り豊かに取り揃えています。

熟練の技と心が息づく特別なおせちは、一年の始まりを彩る華やかで豪奢な逸品です。

■受付期間

・ホテル公式オンラインショップ：2025年9月21日（日）～12月22日（月）まで

・店頭およびFAX：2025年10月1日（水）～12月22日（月）まで

■ご注文方法

WEB：ホテル公式オンラインショップより https://onlineshop.portopia.co.jp/

来店：申込書にご記入の上、ホテル本館1F デリカテス アラメゾンにお持ちください。

FAX：申込書にご記入の上、FAX. 078-302-1109まで送信ください。

申込書はこちら :https://www.portopia.co.jp/src/region/common/pc/pdf/restaurant/alamaison/osechi_2026.pdf

■お渡し方法（商品お渡し日は12月31日）

来店：本館1F デリカテス アラメゾンでお渡しいたします。（11：00～17：30）

配送：2025年12月31日（水）に、クール宅急便でお届けいたします。

※商品1個につき、送料1,430円（税込）を頂戴いたします

※お届け時間は指定できませんので予めご了承ください

※ご不在の場合ヤマト運輸の不在票がポストに投函されます

【配達地域】

兵庫県 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県

■お問い合わせ

本館1F デリカテス アラメゾン

Tel. 078-302-1680（直通）11：00～18：30

ホテル本館1F デリカテス アラメゾン

※表記料金には税金が含まれております

※写真はイメージです