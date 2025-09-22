ソウル発。オンもオフも、すべてを楽しむ女性へ向けたアパレルブランド『KUME』が伊勢丹新宿店でポップアップストアを開催！！

株式会社カタルデザイン

洗練されたデザインと快適な着心地を兼ね備えた韓国ブランド 〈KUME〉 が、伊勢丹新宿店にて期間限定のポップアップストアをオープンいたします。

本ポップアップストアでは、2025年秋冬の新作コレクションに加え、秋冬シーズンのベストセラーアイテムをご紹介。さらに、日本限定となるエクスクルーシブなツイードジャケットをはじめ、多彩なアイテムを展開いたします。

Japan Exclusive Item

ブラックツイードブラックシルバー

Wool Tweed Fringe Jacket

日本限定となるウールツイードフリンジジャケット。クラシックとモダンなムードが交差するツイードジャケットです。カラーはブラック、ツイードブラック、シルバーの３色。立体感のあるツイード生地にフリンジ仕上げのディテールを随所にあしらい、上品さの中にさりげない遊び心を加えました。程よく短めの丈感は、ハイウエストデニムやロングスカートとも好相性。オフィスシーンから週末のお出かけまで、さまざまなスタイルに品よく着用いただけます。

Signature Item

KUMEのアイテムの特徴はオフィスでも自分らしくいられる「Contemporary Feminine Look」と、休日の心地よさを大切にした「Daily Kinetic Look」なムード。どちらのスタイルも、動きやすさと美しさを両立したパターン、上質な素材、ディテールにこだわって仕立てられています。

シグネチャーアイテムに加え、日本限定の特別なアイテムをぜひお見逃しなく。

SPECIAL GIFT

また、会期中に合計5万円以上ご購入いただいたお客様には、数量限定でスペシャルギフトをご用意しております。※お一人様1点限り、お好きな種類をお選びいただけます。

今回のポップアップストアは最新のコレクションを直接ご覧いただける貴重な機会となります。ぜひこの機会に、〈KUME〉の世界観をご体験ください。

【＜KUME/ クメ＞25FW POPUP at ISETAN SHINJUKU】

会期：2025年10月1日(水)～10月7日(火)

場所：伊勢丹新宿店 本館2階 アーバンクローゼット

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目14－1

【KUME（クメ）】

オンもオフも、すべての時間を楽しむ女性のために。KUMEは、暮らしと装いが自然と馴染むライフスタイルを彩ります。袖を通した瞬間にこそ真価を感じられる丁寧なものづくり。KUMEは女性の感性と身体に寄り添いながら、現代のワードローブに新しいバランスを提案します。

<日本公式サイト>

https://kume-studio.jp

<公式Instagram>

https://www.instagram.com/kumejapan/

取材のお問い合わせはCATALDESIGN（カタルデザイン）まで。

info@catal.co.jp