【徳島ガンバロウズ】 2025-26シーズン公式ファンブック発売のお知らせ

写真拡大

株式会社がんばろう徳島


徳島ガンバロウズは、新体制で挑むシーズン3年目を記念し、クラブ初となる公式ファンブック「TOKUSHIMA GAMBAROUS 2025-26 OFFICIAL FANBOOK」を2025年9月27日の開幕戦当日より発売いたしますので、お知らせいたします。




　本誌には、選手同士のスペシャル対談や小林康法ヘッドコーチの独占インタビューをはじめ、ここでしか読めない特別コンテンツを収録。さらに、大判写真入りの選手紹介ページは“サイン帳”としてもご活用いただけます。クラブの魅力を詰め込んだ一冊となっておりますので、今シーズンの観戦の思い出に、ぜひお手元でお楽しみください。


【公式ファンブック概要】


・発売日　：2025年9月27日（土）


・仕様　　：B5判／全46ページ／フルカラー


・価格　　：1,500円（税込）


・販売場所：試合会場内グッズ売り場


　　　　　　徳島県内 平惣書店　※数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。




【収録内容】


・徳島ガンバロウズの歩み


・選手同士のスペシャル対談　────　塚本選手×ハンター選手


　　　　　　　　　　　　　　────　中務選手×ドーソン選手


・選手紹介（1選手につき見開き1ページ）


・小林康法ヘッドコーチ インタビュー


・チームスタッフ紹介


・ゲームスケジュール


・ホームゲームの楽しみ方


・クラブ概要


【会社情報】


■会社名：株式会社がんばろう徳島


■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）


■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2


■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営


■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市


■公式サイト　https://gambarous.jp/



「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。