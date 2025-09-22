ケリング・グループ傘下 ファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ”新作 Wulu Tie ネックレス を発表

Qeelin japan Limited

東洋の豊かな文化を世界に広めることを使命としたケリング・グループ傘下、ファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ”。ブランド名は、中国神話に登場する幸運と愛の象徴、伝説上の霊獣“ Qilin（麒麟）”を由来とし、20年前にブランド設立して以来、 Wulu、Bo Bo、Xi Xiなど展開するすべてのジュエリーが豊かな文化的意味合いを持ち、伝統的なシンボルをモダンかつスタイリッシュなデザインに落とし込むことで、東洋と西洋の融合を体現するファイン・ジュエラーです。

このたび、Qeelinはブランドを象徴するモチーフ“ Wulu ”を大胆かつ洗練された視点で再解釈した新作“ Wulu Tie ”ネックレスを発表いたします。Qeelinのシグネチャーコレクション“ Wulu ”の最新作となる本作は、伝統的なジュエリーデザインの枠を超え、文化的遺産と現代的なエレガンスを融合しました。

神話的な瓢箪モチーフを現代的なタイネックレスのフォルムへと昇華し、優雅さ・汎用性・文化的意義を新たなかたちで表現。さらに、ブランドが一貫して掲げてきた「調和と前向きなメッセージ」を宿したデザインに仕上げています。

新たに採用された「Y字型」シルエットには、きらめくダイヤモンドの輪郭とパヴェダイヤモンドをあしらい、新鮮かつモダンな“ Wulu ”モチーフのジュエリーで輝きを最大限に引き出す職人技が光り、タイムレスかつ高貴な存在感を放ちます。

Wulu Tie ネックレス

18Kホワイトゴールド、ダイアモンド

価格未定

18Kホワイトゴールドに7.18カラットのブリリアントカットダイヤモンドを贅沢に配した“ Wulu Tie ”ネックレス。トロンプ・ルイユを思わせるパヴェの煌めきと精緻な面取り加工により、まるで光そのものを纏うかのような存在感を生み出します。完全可動式のベゼルセッティングは、しなやかな流れを描き、卓越した柔軟性と心地よい装着感をもたらします。さらに、隠し留め金がシームレスで洗練された仕上がりを叶えます。

“ Wulu Tie ”ネックレスは、昼の洗練から夜の華やぎへとなめらかに移ろい、装う人のスタイルを自在に変化させる魔法のようなステートメントピースです。テーラードスーツに纏えば都会的な力強さを、エレガントなドレスに合わせれば神秘的な輝きを――どんな装いにも、大胆な個性と文化の奥行きを映し出します。

Qeelinは、これからもオリエンタルなシンボルを洗練されたデザインで展開する、唯一無二のファインジュエラーとして世界に向けて発信いたします。

Qeelin Treasure Box Flagship store

住所 ：東京都中央区銀座 5-5-13

営業時間：11:30 - 19:30

面積 ：135.62 平方メートル

ショップ構成 ：3フロア

Website :https://www.qeelin.com/jp/homeOfficial IG :https://www.instagram.com/qeelinjewellery/