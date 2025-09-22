「迷わないIT選び」を実現！PRONI（プロニ）、実データに基づく『ITランキング』を正式公開 - SaaS市場の拡大と複雑化に対応

PRONI株式会社

「中小企業の挑戦を支援し、日本経済の再成長に貢献する」PRONI株式会社（東京都品川区、代表取締役CEO 柴田大介、代表取締役Founder 栗山規夫）は、SaaS市場の急速な拡大と複雑化に対応するため、実データを基にした信頼性の高いランキング情報を提供する新サイト『ITランキング』（https://it-ranking.com/）を本日正式公開しました。

本サービスは「比較のためのランキング」に加え、「複数ランキングそのものの比較」や「診断・相談によるカスタマイズ提案」を組み合わせることで、従来のSaaS比較サイトにはない“迷わず選べる”体験を提供します。

PRONIは、『ITランキング(https://it-ranking.com/)』を通じて企業の意思決定時間やストレスを大幅に削減し、DX推進を加速させ、日本全体の生産性向上に寄与します。

膨大なSaaS市場と“選べない課題”

ここ数年、DX推進の鍵となる、国内SaaSサービス数は急増し、企業にとって選択肢は拡大しました。しかしその一方で、多くの担当者が「どれを選べばよいのかわからない」という課題に直面しています。

中小企業のDX推進に関する調査（2024年）(*1)によれば「何から始めてよいかわからない」が19.9％と、DXの取り組みに踏み出すはじめの1歩に課題があることが示唆されています。この結果は、多くの企業が“最初の一歩”で迷っていることを示しています。

この課題解決方法として、多くのSaaS比較サイトは存在するものの、「情報が多すぎて比較だけで一日が終わってしまう」「広告が多く、本当に信頼できる情報が分からない」といった声も聞かれます。また、コンテンツが料金や機能の横並び情報に留まり、実際の導入判断に活かしきれないケースも少なくありません。PRONIは『ITランキング(https://it-ranking.com/)』において、自社が保有するマッチング実績データを基盤に「ランキング」という一次情報を提示し、企業の意思決定を後押しします。

*1：独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中小企業の DX 推進に関する調査（2024 年）(https://www.smrj.go.jp/research_case/questionnaire/fbrion0000002pjw-att/202412_DX_report.pdf)

『ITランキング』の特長

なぜ「ITランキング」が必要なのか？サイト責任者 紺野秀雅より

- 複数ランキングを一目で比較単一の軸ではなく、PRONI社が保有する「マッチング実績」「公開情報の充実度」「アクセス数」など複数の視点からサービスを評価（例：[勤怠管理システムのランキング（マッチング数）(https://it-ranking.com/ranking/attendance-management-system/#service-list)]、[会計ソフトのランキング（アクセス数）(https://it-ranking.com/ranking/accounting-software/traffic/#service-list)]）。自社が何を重視するかに合わせて、客観的なサービスの強み・弱みを直感的に把握できます。- ランキング＋診断・相談のハイブリッド「ランキングを見ても選びきれない」というユーザーの声に応えるため、診断コンテンツや相談フォームを設置（例：[勤怠管理システムの診断コンテンツ(https://it-ranking.com/ranking/attendance-management-system/)]、直接の相談フォームは近日中に設置予定）。ランキングを入口にしつつ、課題整理とSaaS選定のプロであるコンシェルジュが、個別相談に対応します。- 誰もが短時間で最適なSaaSを選べる実際のマッチング実績に基づいた一次情報を公開することで、専門知識のない担当者やリソースの限られた中小企業でも、短時間で、自社に最適なツールを選定できる環境を提供します。

SaaS市場は近年急拡大し、数千ものサービスが乱立しています。その結果、多くの担当者が「自社に最適なものはどれか判断できない」という課題に直面しています。便利になるはずのテクノロジーが、逆に“選べない悩み”を生んでいる――その現実こそが、私たちが「ITランキング(https://it-ranking.com/)」を立ち上げた理由です。

既存の比較サイトの多くは、料金や機能を横並びに整理することに留まっており、「自社に合っているか」という根本的な問いに応えられていません。そこでPRONIは、「マッチング実績」や「公開情報の充実度」といった実データに基づくランキングを作成し、比較できる仕組みを導入しました。これにより、各サービスの位置づけを直感的に把握し、自信を持って意思決定できる環境を整えています。

「ITランキング(https://it-ranking.com/)」が目指すのは、単なる順位付けではなく、迷う時間を減らし、意思決定を支えること。そして決めきれない場合も診断や相談を通じて伴走することです。ITの専門知識がなくても誰もが安心してDXを進められる――それが私たちの描く未来であり、「ITランキング(https://it-ranking.com/)」に込めた使命です。

サービス概要

PRONIアイミツとは

- サイト名：ITランキング- URL：https://it-ranking.com/- 内容：SaaSを中心としたITサービスのランキング情報を提供し、診断・相談と組み合わせて最適な選定を支援- 利用料金：無料

"PRONIアイミツ"は、信頼できる依頼先・外注先を最短で見つけられる、日本最大級の企業間ビジネスマッチングプラットフォームです。SaaS(*2)、ホームページ制作、システム開発、動画制作、専門家・士業など100以上のカテゴリーに対応し、5万社超の企業データと30万件以上のマッチング実績を保有しています。 相場や依頼内容に応じて、業界に精通したコンシェルジュが比較・検討をサポート。情報収集から比較検討、発注までのプロセスを効率化し、企業の成長と業務最適化・DX等を支援します。



*2：DX推進に役立つSaaS（デジタルツール）については、SaaSに特化した企業間ビジネスマッチングプラットフォーム"PRONIアイミツSaaS"にてマッチングを実施しています

PRONI株式会社

PRONIは、 「中小企業の挑戦を支援し、日本経済の再成長に貢献する」 をパーパスに掲げ、発注者と受注企業を適切にマッチングし、企業間取引の利便性向上に貢献する事業を展開しています。

当社の事業目的は、経済活動の根幹ともいえる企業間取引に残る「不」を解消し、企業経営の生産性改善、ひいては日本の産業活性化に寄与することです。

2014年より、信頼できる依頼先・外注先を最短で見つけられる、日本最大級の企業間ビジネスマッチングプラットフォーム「アイミツ（現、PRONIアイミツ）」を開始し、1年半で単月黒字化を達成。設立から7年間の自己資本による経営を経て、2019年6月シリーズAとして初の資金調達を実施。これまでの累計資金調達金額は46億円を突破。IPOに向けて準備を進めています。2024年には経済産業省の定める「DX認定事業者」にも認定されました。

PRONIアイミツは2022年に第4回日本サービス大賞 優秀賞を受賞（主催：公益財団法人日本生産性本部、後援：経済産業省）。2024年には第18回ASPICクラウドアワード2024にて先進ビジネスモデル賞を受賞しました（主催：一般社団法人日本クラウド産業協会、後援：総務省）。

会社概要

会社名：PRONI株式会社（旧社名ユニラボ）

所在地：東京都品川区東五反田三丁目20番14号 住友不動産高輪パークタワー12階

設立日：2012年10月1日

代表者：代表取締役CEO 柴田 大介 代表取締役Founder 栗山 規夫

資本金：1億円

事業内容：日本最大級の企業間ビジネスマッチングプラットフォーム「PRONIアイミツ」の運営

URL：https://www.proni.co.jp/