二子玉川の自然の中で国内最大級のワインフェス「Tamagawa Riverside Wine Fes」を開催（開催日：11月2日（日））

秋晴れが期待できる11月の３連休。


フラッと出かけてご家族で川沿いでワインやグルメをを堪能しませんか？




イベント公式Instagaramはこちら(https://www.instagram.com/tamagawa_riverside_wine_fes?igsh=ZjAwbjZlYXNlbThu&utm_source=qr)


ワインのスペシャリストがフェスをプロデュース！！

このフェスを実行委員長として二子玉川の酒屋「NEW VALLEY」の店主である千葉芳裕氏がプロデュース。


千葉氏はワイン業界歴20年を超えるワインのスペシャリストで、ワインスクールの講師なども務めます。


今回はNEW VALLEYでも取引のある日本のトップワインインポーター、クラフトビールメーカー、そして二子玉川内外の素晴らしい料理人＆パン屋が集結します。



店舗公式Instagaramはこちら(https://www.instagram.com/newvalleytokyo?igsh=MTEwbHpqcmRhZjM3Yg%3D%3D&utm_source=qr)






ワインはナチュラルワインを中心になんと300種類！！

小規模な造り手を取り扱うワインインポーターが集結。


ミシュランの星付きレストランでも使われるような素晴らしいワインばかり。


30mlづつの提供になりますので、沢山の種類を飲み比べて頂けます。


美味しいビールもありますよ！



飲食店も魅力的な店舗が大集合！！

お菓子屋さんにパン屋さん、二子玉川の美味しい飲食店。


どれも捨てがたい名店ばかり。


お腹を空かせてご来場ください。


※お料理はブース毎にお会計をいただきます。



会場は二子玉川駅から徒歩10分の世田谷区立兵庫島公園


大人はもちろん、子供もワンちゃんも伸び伸びと楽しく過ごせる開放的な空間。


肩の力を抜いてリラックスしてワインをお楽しみいただけます。





ドリンクチケットの販売について

ドリンクチケットは当日会場でもお買い求め頂けますが、沢山飲まれる方はこちらのサイトからご購入いただくのが断然お得です！！


前売り券を購入されたお客様は当日会場にて「前売り券購入者受付」にて、webの購入チケットをご提示頂きドリンクチケットと引換いただきます。



備考


ワイングラスはにプラスチックのものとガラス製のものを販売予定です。


ワイングラスのお持ち込みも大歓迎です。



ご購入


こちら(https://tamagawa-riverside-fes.peatix.com/view)からお願いします。


以下出店者　※9月22日現在 　順不同 　順次追加予定

《Wine》


ヴィナイオータ


ディオニー


ラフィネ


VIVIT


W


kpオーチャード


アドレ


トレジャーフロムネイチャー


アークセラーズ


藤巻 一臣



《Beer》


ひみつビール



《Food》


LE SUCRE-COEUR　(大阪　北新地)


焼鳥森香（長野　軽井沢）


cookie girl （山形）


DAVELLO gastropub　（東京　二子玉川）


居酒屋 焼鳥BABE　（東京　二子玉川）


焼売酒場 一本堂（東京　二子玉川）


Miam-Yum（東京　世田谷）


ペロちゃんクレープ（東京）



《Music》


BEATINK



会場　世田谷区立兵庫島公園（多摩川河川敷）


主催　一般社団法人二子玉川エリアマネジメンツ


運営　Tamagawa Riverside Wine Fes実行委員会　（NEW VALLEY内）


後援　世田谷区(予定)



※雨天決行　状況により3日（月祝）へ順延致します。


※3日も開催不可能と判断された場合は前売りチケットは返金対応とさせて頂きます。


※出店者は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。


※アルコールを購入するチケットとなりますので20歳未満の方の購入はできません。


※会場にて年齢確認をさせて頂く場合がございます。20歳以上である事が確認できない場合、前売りのチケットをお持ちでもお酒の提供はできません。