10/1～ ¶åÅÅ¹©¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡×¤Ø ¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¡¦¥àー¥Óー¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¶åÅÅ¹©¤Ï¡¢10·î¤«¤é¤Î¿·¼ÒÌ¾¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¡¦¥àー¥Óー¤òÀ©ºî¤·¡¢¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶åÅÅ¹©¤ÎÎò»Ë¤ä¼ÒÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¡¦Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¶åÅÅ¹©¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë https://youtu.be/LzMnFpUjvek?si=lrc69uGcztkSp4sn
¤ª¤è¤Ó¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹ÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://www.kyudenko.co.jp/new/ ¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È
¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊDNA¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¶åÅÅ¹©¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
ÅÅµ¤¹©»ö¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢ÇÛÅÅ¹©»ö¡¢¶õÄ´¡¦±ÒÀ¸¹©»ö¡¢
¾ðÊóÄÌ¿®¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤È
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Ë»ö¶È¤ò³È¤²¤Æ¤¤¿80Ç¯¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤À¡£
Á°¤ØÁ°¤Ø¡¢¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤À¡£
¡Öµ»½ÑÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤ËÄ©Àï¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È±ó¤¯¤Ø¹Ô¤³¤¦¡£
¶å½£¤Ë°¦¤Ï¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¡¢
¤½¤·¤Æ±§Ãè¤Þ¤Ç¤â¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤À¡£
¤½¤³¤Ë²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤òÁÏ¤ê½Ð¤½¤¦¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬µ»½Ñ¤ò³×¿·¤·¡¢µ»½Ñ¤Ç¼Â¹Ô¤·¡¢
¤Þ¤À¸«¤Ì·Ê¿§¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡£
µ»½Ñ¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¼¡¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ø¡£
¶åÅÅ¹©¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤Ø
¢¨ÇÐÍ¥¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤ò¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡×¤Î¿·CM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£