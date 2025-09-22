テーマは『ウィッシュコア』『北爪さくらちゃん』が、SPINNSとの人生初アパレルコラボアイテム発売決定！2ショット撮影会も開催(ハート)さらにイメージビジュアルにも登場！

株式会社ヒューマンフォーラム

若者向けアパレル事業を中心に展開する、株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路雅明)が運営する「SPINNS（スピンズ）」が、SWITCH UP所属の「北爪さくら」とのコラボレーションアイテム発売とイベントを開催します。さらに店内イメージビジュアルを展開いたします。

コラボレーションのテーマは、彼女自身も大注目の「ウィッシュコア」



愛らしさとあどけなさを兼ね備えた彼女と

"儚さ"や"願い"、"ボーダー"・"ドット柄"、"天使の羽"や"音符" など幻想的でかわいらしいモチーフが特徴で今季トレンドスタイルの「ウィッシュコア」を表現しました。





ぜひ、このコラボでしか見ることができない、彼女の人生初のアパレルコラボアイテム・ビジュアルにご注目下さい。





----------------------------------





【コラボレーションアイテム】

▪39 Tシャツ \5,500 tax in

▪羽クリップ付きキャップ \4,400 tax in

【ノベルティ】

コラボ商品を税込\4,000 ご購入いただく毎に、ランダムトレーディングカードをプレゼント！

※数量限定のため無くなり次第終了となります。





----------------------------------







●販売期間/販売店舗





2025年10月11日(土) / SPINNS SHIBUYA109店



※店舗商品は無くなり次第終了となります。





2025年10月11日(土)12:00～2025年10月19日(日)23:59 / SPINNS公式通販受注販売



※公式通販受注販売商品および店舗受注販売商品のお届けは11月下旬以降を予定しております。

※対象商品の返品・返金対応は一切行いません。万一不良の場合は良品と交換させていただきます。

----------------------------------





●イベント詳細



▪イベント開催日時 / 場所

・2025年10月11日(土) / SHIBUYA109 8Fイベントスペース



▪イベント内容

・2ショット写メ撮影会

コラボ商品を税込\4,000 ご購入いただく毎に「2ショット写メ撮影会参加券」を1枚プレゼント

※2ショット写メ撮影会参加券は、決められた枚数に達し次第配布終了となります。ご注意下さい。

※2ショット写メ撮影会は、先着順にお並びいただきます。





▪タイムテーブル

・14:00～ / 2ショット写メ撮影会



----------------------------------

【注意事項】

※2ショット写メ撮影会は、お客様のスマートフォン・携帯電話でのみご撮影いただけます。

※2ショット写メ撮影会は、出演者単独の撮影、お客様・出演者以外の複数人での撮影は出来ませんのでご注意ください。（ただし、一人で立つことが出来ないくらいの小さなお子様の場合に限り、保護者付き添いでの撮影が可能となります。）

※2ショット写メ撮影会は、列が途切れ次第終了となります。

※2ショット写メ撮影会は準備が出来次第始めさせて頂きます。

※2ショット写メ撮影会の列は当日アナウンス致します。

※2ショット写メ撮影会参加券の紛失による発行はいたしません。ご了承ください。

※2ショット写メ撮影会参加券はイベントの際に回収いたします。

※同行者の方とのお並びはご遠慮ください。

※2ショット写メ撮影会参加券をお持ちでない方は、すみやかにご退場頂きますようご協力お願い致します。

※2ショット写メ撮影会参加券の譲渡・転売・複製は禁止させていただきます。またいかなる場合も再発行・再配布は致しません。

※2ショット写メ撮影会での録音・録画は禁止とさせて頂きます。

※体調不良・体温が37.5度以上のお客様にはイベント参加をお断わりさせていただきます。

※イベント当日は係員の指示に従っていただきますようご協力お願いいたします。

※係員の指示に従っていただけない場合にはイベントへの参加をお断りする場合がございます。

※飲酒をされているお客様の入場はお断りさせていただきます。

※会場内・外で発生した事故・盗難・器物破損等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。 貴重品は各自で管理してください。

※前日及び当日の会場周辺での座り込みや集会等は、 他のお客様の迷惑となりますので禁止させていただきます。

※都合により、 イベント内容の変更・中止となる場合がございます。 予めご了承ください。

※イベントが変更・中止の場合でも交通費・宿泊費などの補償はいたしません。

※商品のご返金はいたしかねます。 不良品は良品にお取替えさせていただきます。

※イベント会場は万全を期した上での運営をさせていただいておりますが、 不審者・不審物を見かけた際にはスタッフにお声かけください。

※イベント終了された方から速やかにご退場頂きけますようご協力をお願い致します。運営側の判断によりスタッフがお客様の肩や腕に触れて誘導する場合がございますので、予めご了承下さい。

----------------------------------



さらにSPINNSのイメージビジュアルにも初登場。

リメイクハーフパンツをガーリーからストリートまで幅広いテイストをさくらちゃんが着こなしました。

リメイクハーフパンツは、デザインが豊富で様々なテイストにマッチします。

▼イメージビジュアル

展開期間：2025年9月22日(月)～

展開店舗：SPINNS一部店舗



----------------------------------



■北爪さくら 様 プロフィール

8月12日生まれ。群馬県出身。

サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に参加し、抜群の歌唱力とアクロバットも交えたキレのあるダンスで視聴者の高い評価を集めた。オーディション終了後はガールズグループ「RIRYDAY」のリーダーとして活躍。現在はSNSやモデルを中心とした個人活動を行っている。

◼︎SPINNS(スピンズ)

「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”である。「NEW&VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アート、など様々な”ユースカルチャー”をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店である。





HP: https://www.spinns.com/(https://www.spinns.com/)

online store: https://www.spinns.jp/(https://www.spinns.jp/)

instagram: https://www.instagram.com/spinns_official(https://www.instagram.com/spinns_official)

TikTok: https://www.tiktok.com/@spinns_official(https://www.tiktok.com/@spinns_official)





■会社概要商 号：株式会社 ヒューマンフォーラム



代 表 者：代表取締役会長 出路 雅明



本 社：京都府京都市中京区寺町通蛸薬師上ル式部町261番地



TEL：075-212-8991

設立：1997 年 1 月

資本金：10 百万円



URL：https://www.humanforum.co.jp/(https://www.humanforum.co.jp/)





---------------------------------------------------------------------------------------------





[お問い合わせ]



株式会社ヒューマンフォーラム

担当 : 小澤、田村



電話 : 03-6434-9720

メール : press@spinns.com