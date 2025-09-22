千鳥・ノブ「俺らは面白さが見たいんじゃない、覚悟が見たいねん」“前澤友作に紹介できる芸人”発掘企画で千鳥・ノブがまさかの審査を連発！？『チャンスの時間』無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#330を、9月21日（日）夜11時より放送いたしました。（見逃し配信URL : https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p330）

■千鳥・ノブ「俺らは面白さが見たいんじゃない、覚悟が見たいねん」

“前澤友作に紹介できる”芸人発掘企画で千鳥・ノブがまさかの審査を連発！

9月21日（日）放送の#330では、社長界の最高峰・前澤友作さんにハマるための飲み会ネタを披露するネタバトル企画「第3回 前澤友作飲み会ネタグランプリ」を開催。

お笑いコンビ・パピヨン、マジメニマフィン、豆鉄砲、ドンココ、そして『キングオブコント2025』決勝進出で注目を集めるベルナルドも参戦し、前澤さんのSNSにも登場したことのあるノブさんと、前澤さんが“日本で一番面白い”と太鼓判を押すお笑いコンビ・ちゃんぴおんずが審査員を務めました。優勝したコンビには、前澤さんが発足したレーシングチーム『MAEZAWA RACING』非売品グッズ一式が優勝賞品として贈られます。

過去2大会では、ノブさんとちゃんぴおんずの偏った審査に芸人たちが苦戦を強いられる展開が続いたものの、「第3回 前澤友作飲み会ネタグランプリ」では審査員たちが揃って「素晴らしい！」と絶賛する新展開を迎えました。トップバッターを飾ったナイジェリアと日本のハーフ兄弟コンビ・ドンココは、ネタ披露後「カブアンドに入ってます」と明かし、「素晴らしい」と審査員から拍手を送られます。さらに帽子を脱いだボケのひろさんが、前澤さんのロゴ“MZ”のデザインに髪の毛を剃っていることに気づいた審査員たちは、「MZや！」「大喜びですよ」と次々加点。30点満点中25点を出したドンココでしたが、「もう一個あるんですけど...」とツッコミのりゅうさんが披露した“お腹の毛”を目にした審査員たちは一様に顔をしかめて...。結果17点という結果になり、ノブさんは「俺らは面白さが見たいんじゃない、覚悟が見たいねん」とネタバトル審査員とは思えない喝を入れしました。

■前澤社長そっくりな芸人の登場にちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎「影武者として活動できる？」

また、『ツギクル芸人グランプリ2025』優勝の豆鉄砲は、「前澤さんに似てる」と一同の目を引いたボケの東健太郎さんが「カブアンドに入ってます」「サービス開始当初から『これはいい！』と思って」と明かし、ノブさんと握手を交わす場面も。さらに、ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎さんは、東さんに対して「前澤さんはすごい人なんで、敵も多い。だから影武者を探したい。影武者としての活動ができるか？」と無理難題を押し付け、笑いを誘いました。その後も「東は前歯をアロンアルファで止めている。治さないほうがいい」とした日本一おもしろい大崎さんに、東さんは「テレビは歯が結麗な方がいいって...」と反論したものの、「テレビの活動なんて出来ない、影武者として忙しいから」と一蹴され、呆然となる東さんでした。

■『キングオブコント2025』ファイナリスト渾身のネタに千鳥・大悟が爆笑するも...ノブはネタ審査を二の次に「観音温泉水は飲んでる？」

また、前澤さんが所有する“ピカソの絵”をネタに取り入れるなど、自作の小道具を駆使したコントを披露し、大悟さんも「（前澤さんが）大喜びしそうな気がする」「非常に良い」と絶賛したベルナルドに、ノブさんは「前澤さんのことは勉強してるね」と頷きつつ、「観音温泉水は飲んでる？」と質問。困惑するベルナルドをよそに、ノブさんはペットボトルの水を取り出すと、「前澤さんがお飲みになられてる、コレしか飲まない水」と説明します。「『甘っ！』って言うてたやん、楽屋で」と茶々を入れた大悟さんを気にもとめず、ノブさんは“観音温泉水”の効能を読み上げると、「死ななくなります」と断言。まさかの言い切りに一同騒然となりました。コントでは笑いをとったベルナルドですが、果たして審査員たちの採点は...？

そして、大悟さんも「面白かった」と評価する体を張ったネタを披露したパピヨンは、スタジオの爆笑をさらい高得点を叩き出したものの、「これに懸けてるんで」と気合い十分のボケ担当・ノリさんが審査員たちとの掛け合いで混乱を生んだり、即興で振られる大喜利で爆笑をとったりと、減点・加点が繰り返される事態に！審査員から“前澤さんに紹介したい”と太鼓判を押され、優勝賞品を手にしたのはどの芸人だったのか...？本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

