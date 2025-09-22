CF Angels 株式投資型クラウドファンディング「株式会社WAI」第39号プロジェクトのご案内。　募集開始は9月24日(水) 9:00を予定

株式会社CFスタートアップス社長による事業紹介はこちらから：

当社は、AI基盤顔認証システムの開発に特化し、主力製品の「ＷＩＮＳ」は米国政府機関 NIST FRVT 2023 において世界8位を獲得、認証精度の高さと認証速度の速さが認められております。



すでに日本では出入管理として採用され（自治体PoC中も含む）、韓国ではKTグループのITサービス企業KTDSが当社APIを採用し、無人店舗向けシステムの開発を完了、現在は商用提案・営業展開中です。

当社は、この技術優位性を活かし、次世代映像AIプラットフォームの提供へと展開していきます。

社長からの事業紹介 :https://www.youtube.com/watch?v=30wkdNFLPiE

「ＷＩＮＳ」を2B向けにライセンス販売、ソリューションて提供／カスタマイズ開発

→無人店舗、不動産管理、入退室管理、エレベーター制御、マンション、学校、工場などでの利用

プロジェクトの詳細はこちらから :https://cfangels.jp/projects/39

株式投資型クラウドファンディング「CF Angels」について

非上場会社の資金調達を実現する株式投資型クラウドファンディングプラットフォーム。登録投資家はプロによる厳正な審査を通過した、将来性豊かな非上場株式に投資ことができ、スマホからスタートアップの株主になることができます。

https://cfangels.jp/

株式会社ＣＦスタートアップスについて

名称：株式会社ＣＦスタートアップス

金融商品取引業者（第一種少額電子募集取扱業） 関東財務局長（金商）第3000号

加入認可金融商品取引業協会：日本証券業協会

契約紛争解決機関：証券・金融商品あっせん相談センター

投資者保護基金：未加入

代表取締役：臼井 均

所在地：東京都渋谷区南平台町15-10 MAC渋谷ビル8階

資本金：50,000,000円

事業内容：第一種少額電子募集取扱業、適格機関投資家等特例業務、コンサルティング事業

URL：https://www.cfangels.jp/

※当プレスリリースは、株式投資型クラウドファンディング「ＣＦAngels」の募集案件に関連する情報を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

なお、実際の投資に際しては投資に係るリスクをよくご確認の上のご判断をお願い致します。

