CONVERSE × SHINYAKOZUKA

コンバースは、ファッションブランド〈SHINYAKOZUKA（シンヤコヅカ）〉との初となるコラボレーションモデル 「ALL STAR BOARDERSTAR OX / SHINYAKOZUKA」 を、2025年9月26日（金）より発売します。

全国展開に先駆け、9月25日（木）からSHINYAKOZUKA公式オンラインストアおよびSMALL TRADES直営店にて先行販売を実施します。

本作は、ボリュームのあるフォルムと厚みのあるフォーム素材で人気を集める〈ALL STAR BOARDERSTAR OX〉をベースに、SHINYAKOZUKAが掲げるコンセプト「絵に描いたような情景」を重ね合わせて誕生した特別な一足。

18世紀後半から19世紀初頭のアンティークリサーチを背景に、「もしアンティークの時代にスニーカーが存在していたら」という着想のもと、繊細で詩的なデザインを落とし込みました。

デザインの起点となったのは、パリの蚤の市で出会ったアンティークのスカラップ刺繍。

そこにSHINYAKOZUKAが描き続けてきた「鳥・額縁・月」のモチーフをハンドドローイングで起こし、CONVERSEのステッチワークに沿って刺繍として表現しました。

ヒールには額縁と月、アッパーには草から鳥が芽吹くような姿を配置。

さらにロゴもハンドドローイング仕様にすることで、シューズ全体に独自の世界観を込めています。

クラシックなアーカイブモデルを再解釈し、柔らかなシルエットと叙情的な刺繍を融合させた本作は、まるで絵本から抜け出したかのような存在感を放つスニーカーに仕上がっています。

■ALL STAR BOARDERSTAR OX / SHINYAKOZUKA(https://converse.co.jp/products/31316790)

カラー：ブラック

価格：\19,800（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

発売日：2025年9月26日（火）より順次発売予定

ベースモデルには、ボリューム感が特徴の「ALL STAR BOARDERSTAR OX」を採用。

小塚氏がパリの蚤の市で見つけたアンティークのスカラップレースから着想を得て、

ハンドステッチ調の刺繍で「鳥」「額縁」「月」といったブランドの普遍的なモチーフを落とし込み。

デザイナーが表現する「アンティークスニーカー」という新たな解釈を提案。

インソールには高密度ウレタンフォームとラバースポンジを重ね、快適な履き心地を実現。

ブラックのファットシューレースが付属。

