パーソルエクセルＨＲパートナーズ、農業DXシステム「Mitatte agri」を開発、農業WEEKに出展！

総合人材サービスのパーソルグループのパーソルエクセルＨＲパートナーズ株式会社（本社: 大阪府大阪市、代表取締役社長: 伊藤 卓郎、以下パーソルエクセルＨＲパートナーズ）は、データ駆動型農業支援システム「Mitatte agri（ミタッテ アグリ）」を開発し、2025年10月1日（水）～3日（金）に幕張メッセで開催される日本最大級の農業・畜産展示会「農業WEEK 2025（J-AGRI）」に出展します。

「Mitatte agri」は、栽培状況のリアルタイム共有やチャットによる指導・相談機能を通じて、管理者と生産者双方にメリットをもたらす農業支援を目指すシステムです。将来的にはAIによる収量シミュレーションや栽培支援機能の実装も視野に入れています。

■「Mitatte agri」概要

「Mitatte agri」は、農業の生産性や品質、効率の向上を目的に、データの収集・分析・活用を通じて農業を総合的に支援するシステムです。

主な機能は以下の3つです。

1、ほ場カルテ機能

・環境モニタリング

気象データ、栽培している環境のデータをセンサーで取得して時系列で表示することで、感覚に頼らず、データを基に課題を認識することができます。また、記録として残すこともできます。

・レポート入力・作成

生育調査、収穫量、潅水量、重油使用量などのデータを記録、システムへ入力自動でレポートを生成します。レポートへ表示させる項目は自由に選択できます。

2、遠隔コミュニケーション機能

ほ場カルテ機能と連携し、遠隔での指導や相談内容をデータベース化。相談履歴や写真情報を畑ごとに自動整理し、栽培状況をいつでも確認できます。



3、ラーニング機能

植物生理や環境制御の基礎についての動画を配信し、データの見方や管理方法を体系的に学習できます。



本システムは、「社会課題を技術で支援したい」という想いからスタートしました。農業従事者や指導員の減少、後継者不足といった課題に対し、データ活用による効率的な農業支援を目指しています。

昨年度の農業WEEKでの出展を経て、多くの農業法人や教育機関から高い関心をいただきました。今年は本格販売開始を目指し、現場での導入事例や実機でのデモンストレーションを通じて、より多くの方に「Mitatte agri」の価値を体感いただきたいと考えています。

■「農業WEEK 2025」出展概要

日本最大、アジア最大級の農業・畜産の展示会で、農業資材、スマート農業製品、畜産資材、6次産業化製品、脱炭素・SDGs製品が日本だけでなく世界中から出展し、農業法人、畜産農家、農協、参入検討企業などが来場。出展企業・来場者間で活発な商談が行われます。

当社ブースでは「Mitatte agri」を実際に操作いただけるデモンストレーションを実施します。農業法人、農協、自治体、企業の皆さま、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

展示会名: 農業WEEK 2025（J-AGRI）【第15回 東京展】

会期: 2025年10月1日（水）～3日（金）

会場: 幕張メッセ（千葉県）

ブース番号: 41-36

主な展示内容: 「Mitatte agri」の実機デモンストレーション、導入事例紹介、当社社員による商談・相談コーナー

【お問い合わせ先】

パーソルエクセルＨＲパートナーズ株式会社

システムテクノロジー本部 ソフトウェア事業部 システム開発センター

お問い合わせフォーム：https://client.persol-hrpartners.co.jp/service/mitatte-agri/contact

■パーソルエクセルＨＲパートナーズ株式会社について＜ https://persol-hrpartners.co.jp/ ＞

パーソルエクセルＨＲパートナーズは、1989年パナソニック株式会社100％出資の人材派遣会社として設立。2015年よりパーソルグループに加わり、事務・技術者派遣、職業紹介、アウトソーシングを中心に事業を展開してきました。創立以来、多様化するお客さまの人材ニーズに対し、オフィスワーク、エンジニア、製造、販売といった幅広いフィールドをサポート。2017年12月よりベトナム人技術者の採用・派遣事業をスタート。パーソルグループビジョン「はたらいて、笑おう。」の実現に向け、幅広い業界のお客さまへ人材ソリューションを提供しています。

商 号：パーソルエクセルＨＲパートナーズ株式会社

本 社：大阪府大阪市北区堂島浜一丁目1番27号

設 立：1989年3月

資本金：9,000万円

（パーソルテンプスタッフ株式会社66.61％ パナソニック ホールディングス株式会社33.39％）

代表者：代表取締役社長 伊藤 卓郎

主な事業：人材派遣、人材紹介、紹介予定派遣、ビジネス・プロセス・アウトソーシングなど