焼き安納芋の深い甘みが感じられる一品。秋の訪れを告げる贅沢なおもち。築地ちとせより期間限定で「ちとせの焼き芋餅」を発売いたしました。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、老舗和菓子屋「築地ちとせ」より期間限定で「ちとせの焼き芋餅」を発売いたしました。

種子島産の安納芋をじっくりと焼き上げ、練乳・卵黄・バターを加えてスイートポテト風に仕立てたまろやかな餡を、甘さを控えたアヤムラサキを練り込んだ柔らかなお餅でやさしく包み込みました。

安納芋の深い甘みと、上品な風味が調和した秋の趣を感じる和の一品です。

しっとりとなめらかな口あたりで、お茶うけや贈り物にもぴったりです。

秋の訪れを感じるこの季節に、築地ちとせが贈る「焼き芋餅」で、ほっとするひとときをお楽しみください。

◆商品概要

【商 品 名】 ちとせの焼き芋餅

【価 格】 8個入 1,296円（税込）

【販 売 店】 羽田空港 東京食賓館Eゲート前 [羽田空港第1ターミナル2F]

羽田空港 フードプラザ [羽田空港第2ターミナル3F]

※期間限定商品につき、なくなり次第終了

◆商品紹介

・天ぷらせんべい

厳選した、甘みのある良質な天然えびをふんだんに使用。日本三大葱の一つ「岩津ねぎ」等、五種のこだわり食材でかき揚げを表現いたしました。

サクサクの食感をお楽しみくださいませ。

6枚入 702 円（税込）

12枚入 1,404 円（税込）

・泥付きごぼう天せんべい

風味豊かな国産ささがきごぼう、もち米とうるち米を絶妙にあわせ、高温でさっと揚げ、しっかりとした食感に仕上げました。

まるで本物のごぼう天ぷらのような香りと食感が楽しめます。

4袋入 702円（税込）

・鯛安吉日

縁起の良い鯛の形をした、しっとりフィナンシェ。北海道産小豆を使用した粒あんを練り込み、バターでコクのある上品な甘さに仕上げました。

6個入 1,350円（税込）

12個入 2,700円（税込）

◆ブランド情報

東京の台所、築地。大正元年、食にゆかりの深いこの地で「御菓子司ちとせ」を創業。

宮内庁御用達を拝命する等、確かな技で歴史を刻んでまいりました。

築地ちとせのお菓子は日本各地の選りすぐりの食材が集まる築地ならではの新たなお菓子。東京の食文化の粋をお菓子でお楽しみください。

◆店舗情報

・羽田空港 東京食賓館Eゲート前 [羽田空港第1ターミナル2F]

住 所 ：東京都大田区羽田空港3-3-2

羽田空港第1ターミナル2階出発ロビー東京食賓館Eゲート前

・羽田空港 フードプラザ [羽田空港第2ターミナル3F]

住 所 ：東京都大田区羽田空港3-4-2 羽田空港第2ターミナル3階フードプラザ

電話番号：03-5757-0191

◆築地ちとせ【公式】WEBサイト/SNS

HP：https://sucreyshopping.jp/tsukijichitose

Instagram:https://www.instagram.com/tsukijichitose_official/

X（旧Twitter）: https://x.com/tsukijichitose

Facebook: https://en-gb.facebook.com/tsukijichitose/

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by

バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、

レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、

キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、

フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア

ザ・ドロス 、バニ、ウーフィ