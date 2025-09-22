香川県（さぬきこどもの国・開園３０周年事業）に対する合同寄贈式典の開催について

株式会社中国銀行

中国銀行では、香川県による『さぬきこどもの国・開園３０周年記念遊具リニューアル事業』を支援するため、２０２４年９月よりＳＤＧｓ私募債「地域応援型」による合同寄贈プロジェクトに取組んでまいりました。このたび２９社のお取引先企業さまにご賛同いただき、さぬきこどもの国へのモニュメントの合同寄贈、およびその寄贈式典を開催する運びとなりましたので、概要をお知らせいたします。

１．日 時 ：令和７年１０月１日（水）午前１０時～午前１１時

２．場 所 ：さぬきこどもの国 芝生広場

（雨天の場合は「わくわく児童館」にて実施予定）

３．出席者 ：香川県知事 池田 豊人さま

公益財団法人香川県児童・青少年健全育成事業団 理事長 浜田 恵造さま

合同寄贈にご賛同いただいた企業（下記ご参照）の代表者さま

株式会社中国銀行 取締役頭取 加藤 貞則

４．内 容 ：寄贈２９社のご紹介、モニュメント除幕式、記念品贈呈ほか

寄贈物品について

さぬきこどもの国のシンボルとして記念モニュメントを寄贈いたします。

『さぬきこどもの国・開園３０周年記念遊具リニューアル事業』について

「さぬきこどもの国」は、高松空港に隣接する香川県唯一の大型児童館であり、「すべての児童・青少年が心身ともに健やかに、情操豊かに育つことを目指し、最善のサポートを実践」することを掲げています。

２０２５年４月に開園３０周年を迎え、香川県による屋外遊具リニューアル事業が進められています。

ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」について

地域社会への貢献を目的として、私募債手数料の一部で備品などを購入し、ＳＤＧｓに関連する団体などへ当行と発行企業さまの連名で寄贈する私募債です。

＜合同寄贈のご賛同企業さま（５０音順）＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/68743/table/568_1_04aab506f4843b43349cc67ba7efbd9f.jpg?v=202509230556 ]