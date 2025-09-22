大阪・関西万博で日蘭が描くエネルギーの未来『日蘭エネルギー・トランジション・カンファレンス』 開催

駐日オランダ王国大使館

オランダ王国は2025年9月22日、2025年大阪・関西万博の会場にて『日蘭エネルギー・トランジション・カンファレンス』を開催しました。本カンファレンスには、オランダからソフィー・ヘルマンス気候・グリーン成長大臣やロッテルダム市のカロラ・スハウテン市長をはじめ、エネルギートランジション分野の専門家が多数来日。日本とオランダから約250名の参加者が集い、両国のエネルギートランジションに対するアプローチの違いや、カーボンプライシングを活用した成長戦略、さらにはエネルギー安全保障やコスト、環境保護といった課題について活発な議論が交わされました。また、ヘルマンス大臣の立ち会いのもと、日蘭間で新たに締結された覚書（MoU）や確認書等の記念撮影も行われ、両国の強みと志を結集した新たなパートナーシップの第一歩となりました。

オランダ気候・グリーン成長省のソフィー・ヘルマンス大臣

気候・グリーン成長省のソフィー・ヘルマンス大臣は開会の挨拶で、「日本とオランダは、エネルギートランジションという共通の課題に取り組み、グリーンで持続可能な経済成長を実現するうえで、理想的なパートナーシップを築ける関係です」と述べました。また、「両国はそれぞれの強みを生かし、互いに学び合うことができます。たとえば、日本の先進的な技術や水素供給網の豊富な経験、そしてオランダの洋上風力に関する知見やインフラ整備・エンジニアリング分野での専門性などが挙げられます。こうした協力関係をさらに強化し、互いの力を補完しながら、エネルギートランジションという国際的な課題に共に取り組めることを嬉しく思います」と、425年にわたる日蘭関係が、時代を超えて新たな形で発展し続けていることにも言及しました。

【Green Energy Park Global B.V.と川崎重工業株式会社の覚書（MoU）】

Green Energy Park Global B.V.と川崎重工業株式会社はブラジルから欧州への水素輸送に関する協業の可能性を検討するため、覚書を締結。

【HollandHome of Wind Energy（HHWE）と浮体式洋上風力技術研究組合（FLOWRA）の覚書（MoU）】

本覚書は、浮体式洋上風力の潜在力を最大限に引き出すためには協力が不可欠であるという、両者の共通の信念を反映したものです。HHWE は FLOWRA とともに、技術的限界を押し広げ、浮体式洋上風力の導入を加速するための機会を創出することに尽力していきます。

【NL Hydrogenと水素バリューチェーン推進協議会の覚書（MoU）】

NL Hydrogenと水素バリューチェーン推進協議会は、液体水素とLOHCによる海上輸送、液体水素ターミナルの標準化、CO2フリー水素の原産地証明（CoC）ルールの策定などに関する連携の可能性を探るため、覚書を締結しました。

【オランダ経済省 企業誘致局とCONNEXX SYSTEMS株式会社の確認書（Confirmation letter）】

先進的な電池技術を持つ京都のCONNEXX SYSTEMS株式会社が、オランダに拠点を開設。オランダのパートナー企業USPと連携し、電動バスや電動トラック、EVなどで使用済みとなったバッテリーを再活用した蓄電システム（BESS）を展開します。

【日蘭における「エネルギー移行及び持続可能性」の推進】

今回のプログラムは、2025年4月に当時の日蘭両国首相によって合意された＊「持続的な平和と繁栄のための戦略的パートナーシップの設立に関する共同声明に基づく、日オランダ・アクションプラン２０２５」の一環であり、同計画における優先分野の一つである「エネルギー移行及び持続可能性」の推進に貢献するものです。

＊https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100833294.pdf

【2025年大阪・関西万博 オランダパビリオン】

人々と健全で幸せな社会構築を目指すオランダは、共に分かち合い、新しい価値を生み出すこと 『コモングラウンド』をテーマに、2025年大阪・関西万博に参加しています。1つの国では解決できない地球規模の課題に直面している今、それぞれが持つエネルギーや専門知識、そしてアイディアを結集させる事が求められています。

循環型コンセプトで造られるパビリオンの名は、“A New Dawn‐新たな幕開け”。建物の中心には球体があり、持続的に利用可能なクリーンエネルギーと日の出を表現。球体の内部は、360度見渡せるスクリーンとなっており、音と映像の没入体験が待ち受けます。

特設サイト 日本語： https://orandaexpo2025.nl/ja 英語： https://nlexpo2025.nl/en