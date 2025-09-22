【バリスタ・バーテンダー必見！】ダヴィンチグルメ バリスタ クラフトチャンピオンシップ 2025/2026　開催決定

ケリー・ジャパン株式会社

ケリー・ジャパン株式会社（東京都港区・代表取締役 ケリー・キム）は来る2026年2月11日（祝）、バリスタ、バーテンダーなど全国の飲食店勤務者を対象に、コーヒーの創作レシピと抽出技術の競技会「ダヴィンチグルメ バリスタ クラフト チャンピオンシップ 2025/2026」を開催いたします。

2024年についで2回目となる今年のテーマは 「ESPRESSO YOUR FLAVOUR- フレーバーで表現するあなたらしさ」。

オンライン予選の応募期間は2025年11月1日（土）～ 11月30日（日）、10月下旬に公開予定の大会公式ホームページから受け付けます。

今大会は、予選、国内決勝、アジア決勝とグローバル決勝の4ラウンドとバージョンアップした上、レギュレーションも簡素化し、より多くの方が参加しやすくなりました。

あなたにしかない自由な発想で、コーヒーやビバレッジに対する想いや感性をのせた作品のご応募をお待ちしています！

【大会概要】

- 名称 ダヴィンチグルメ バリスタ クラフト チャンピオンシップ 2025/2026- 主催 ケリー・ジャパン株式会社- 協力 リードオフジャパン株式会社（ダヴィンチグルメ国内輸入代理店） 他- 参加資格 国内在住で18歳以上の方・飲食店で勤務している方(アルバイト可)・2026年2月の国内決勝、同4月のアジア決勝、5月のグローバル決勝に出場できる方・他ブランドでアンバサダー契約等に基づいた活動をしていない方- 参加費 無料- 大会テーマ ESPRESSO YOUR FLAVOUR - フレーバーで表現するあなたらしさ

【大会日程】

- 国内予選（オンライン） 2025年11月1日（土）～ 11月30日（日）応募専用フォームに必要事項を入力して提出（応募フォームは10月中旬公開予定）- 予選選考結果通知 2025年12月上旬予定- 国内決勝（対面イベント） 2026年2月11日（祝） 東京都内で開催予定 詳細は後日公開- アジア決勝（対面イベント） 2026年4月 シンガポール FHA HORECA 展示会内で開催予定- グローバル決勝（対面イベント） 2026年5月 ベトナム国内で開催予定

【予選参加方法】

予選応募専用フォーム上に、作品要件とテーマに沿ったオリジナルコーヒーレシピ、写真、その他必要事項を提出（1人1作品のみ応募可能）

【作品要件】

- ダヴィンチグルメ商品を10ml以上、エスプレッソを1ショット以上使用- 材料は8種以内（氷、水、無味の炭酸水を除く）- 自作材料を使用する場合、ダヴィンチグルメ商品と競合しないこと- アルコールやアルコールの副産物をいかなる段階でも使用していないこと- ダヴィンチグルメの競合ブランド商品を使用していないこと

※その他の規約・細則詳細はダヴィンチグルメ日本HPのお知らせ欄よりご確認ください

ダヴィンチグルメ日本HP(https://loj-dvg.jp)

【表彰】

- 国内大会 優勝：賞金、トロフィー、アジア決勝出場権と渡航滞在費用国内大会 2，3位：トロフィー、副賞- アジア決勝 入賞：グローバル決勝への出場権と渡航滞在費 その他副賞- グローバル決勝 優勝：賞金、その他副賞昨年大会の様子（2024年9月 東京都内）昨年の国内決勝入賞者（2024年９月 東京都内）昨年のグローバル決勝の様子（2024年10月 シンガポールにて・日本代表 藤倉 正法氏は同決勝で3位入賞）

ダヴィンチグルメについて

ダヴィンチグルメは、アメリカ北西部の都市シアトルで1984年に誕生したフレーバーシロップブランドです。

2004年に食品総合企業、ケリーグループplc（アイルランド）の傘下となり、世界各地の生産拠点から高品質な商品とサービスを提供しています。創業時のコンセプト「コーヒーのためのフレーバーシロップ」をDNAに持ち、現在では五感を刺激し、感動を呼ぶビバレッジ体験の原動力として世界中のカフェ、バーで働くバリスタ・バーテンダーから支持されています。