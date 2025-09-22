APT、物流業界最大級のカンファレンス「物流DX未来会議2025」に登壇。

株式会社APT

物流システムエンジニアリングを手掛ける株式会社APT（本社：千葉県千葉市、代表者：井上 良太、以下「APT」）は、物流業界最大級のカンファレンス「物流DX未来会議2025」に、登壇いたしますのでご案内いたします。

■セッション情報

タイトル： 物流DXはCLOと4PLで加速する──今、日本企業に求められる変革とは

概要： 企業横断で最適化を担うCLO（Chief Logistics Officer）と、統合運営を担う4PLの実装ポイントを議論。現場のDX（RE-DX）と新しい変革（NEW-DX）をどう並走させるかについて掘り下げます。

登壇者：

・株式会社シグマクシス ビジネスデベロップメントシェルパ2 ディレクター 池田祐一郎 氏

・株式会社APT 執行役員 ソリューション営業本部長 栗原勇人 氏

■イベント概要

・日時： 2025年10月8日（水）12:00～18:30

・会場： 大手町プレイス ホール&カンファレンス（東京）

・参加費： 無料（事前登録制）

・主催： X Mile株式会社、LOGISTICS TODAY株式会社

・テーマ： 「共創が導く、新時代のサプライチェーン」 ～大転換期の"物流"を考える～

無料参加申込はこちら :https://logipoke.com/event/logi-dx-mirai?utm_source=association&utm_medium=email&utm_campaign=701RB00000m0Q8YYAU_20250908

昨年は約1,200名が登録、750社以上が参加し、大きな反響を呼びました。今年も物流業界の未来を考えるうえで見逃せないイベントです。

■メッセージ

APTは、自動倉庫のリニューアルや物流最適化において数多くの実績を積み重ねてきた企業です。今回の登壇では、物流現場を熟知するAPTならではの視点から、CLOや4PLが切り開く未来像をご紹介します。

ぜひ本イベントにご参加いただき、APTの取り組みに触れていただければ幸いです。

※申込多数が予想されますので、お早めのご登録をおすすめします。



【株式会社APTについて】

会社名： 株式会社APT

設立 ： 2009年8月（創業：1984年10月）

代表者： 井上 良太

URL ： https://n-apt.com/

所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 幕張テクノガーデン B 棟 22 階

事業内容：機械器具設置工事業