生成AIの未来を切り拓く！　「生成AIサミット2025」に登壇します

トヨタテクニカルディベロップメント株式会社

トヨタテクニカルディベロップメント株式会社（本社：愛知県豊田市、代表取締役社長執行役員：香川 佳之／以下、当社）は、2025年6月にAI Samurai社（本社：東京都千代田区、代表取締役：白坂 一／以下、AIS社）を完全子会社化いたしました。

これにより、生成AIを活用した知的財産サービスの革新を加速させ、次世代の知財ソリューションを世界に向けて発信してまいります。

そしてこのたび、当社とAIS社は、10月6日(月)から開催される「生成AIサミット2025」（主催：日本経済新聞社）に協賛企業として参画し、パネルディスカッションに登壇いたします。

ぜひ会場にお越しいただき、当社の取り組みをご覧ください。

本サミットは、急速に進化する生成AI技術に対する共創をテーマに、国内外の専門家・企業・行政関係者が一堂に会する国際的なイベントです。

当社およびAIS社は、生成AIの未来と知財分野への応用について議論を深めるパネルディスカッションを予定しております。

皆様のご来場・ご参加を心よりお待ちしております。