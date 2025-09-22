【速報】東カレ12月号の特集は「銀座」の表と裏！通常版は松本まりかさん、特別増刊は向井康二さん(Snow Man)が表紙を飾る

通常版の表紙は松本まりかさん！

特別増刊の表紙は向井康二さん(Snow Man)！

今回で2回目の表紙登場となる松本まりかさん。ドラマでは話題作の出演が続き、“カメレオン女優”との呼び声も高い彼女に、「大人な銀座」を体験してもらいました。

表紙への登場は初めてとなる向井康二さん。銀座は並木通りにあるホテルで、しっとりと過ごしていただきました。アイドルとして、そして俳優としての熱い想いについてたっぷりと聞いたインタビューもお見逃しなく。

銀座生まれ銀座育ち、そして歌舞伎役者として活躍する尾上松也さんは本誌初登場。銀座の行きつけを巡りながら、彼の見てきた“銀座の裏側”を教えてもらいました。

※通常版と特別増刊の違いは表紙のみで、誌面の内容は同一となります。

編集長が語る12月号の見どころ

言わずと知れた東京最高峰の街、銀座。

そろそろ、この街をマスターすべき年齢になってきた読者の皆様に向けて、銀座を深掘りする特集をお届けします。

この街のエレガントさを堪能できる「銀座でフレンチ」、紳士淑女として教養を深められる「伝説の銀座の老舗」、あの頃の“ザギンでシースー”の高揚を味わえる「銀座で鮨、令和のお作法」など、銀座を正面から捉えた「表」。

そして「裏」では、東京のナイトシーンを知る東京カレンダーならではの裏路地の名店や、“銀座人”たちが教える秘密の店など、好奇心を刺激する知られざる世界までご紹介します。

大人なら、この街を知らずにはいられません。

「表」と「裏」、すべてを網羅した「銀座特集2025」をぜひお楽しみください。

【概要】

・通常版

商品名：東京カレンダー2025年12月号 通常版

発売日：2025年10月21日（火）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16665‐12



・増刊

商品名：東京カレンダー2025年12月号 特別増刊

発売日：2025年10月21日（火）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16666‐12



