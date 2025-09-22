¥á¥¿¥Ðー¥¹¶µ°é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥²¥·¥Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦ËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹¶µ°é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¥²¥·¥Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¿Æé ÂóÌé¡¢°Ê²¼¡Ö¥²¥·¥Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Èº£¸å¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¿Í°÷¤Î³ÈÂç¡¦¿Íºà¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢2025Ç¯9·î22Æü¤Ë¡ÖMCÈ¬ÃúËÙ¥Ó¥ë¡×¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤ØËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼︎ËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤ÎÇØ·Ê
2018Ç¯¤ËÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ¤òµòÅÀ¤Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤Î¸åÈ¬½Å½§¡¢½©ÍÕ¸¶¤È°ÜÅ¾¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï¥á¥ó¥ÐーÁý¶¯¤Î¤¿¤áº£¤Îµþ¶¶¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë°ÜÅ¾¡¦½¸Ìó¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÌó1Ç¯¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤â¤µ¤é¤ËÁý¤¨¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ä¾å¾ì½àÈ÷¤ò¸«¿ø¤¨¡¢È¬ÃúËÙ¤ØËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
◼︎¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î³µÍ×
¡¦»ö¶È½êÌ¾¡§¥²¥·¥Ô³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ2-11-7 MCÈ¬ÃúËÙ¥Ó¥ë£¶³¬
¡¦ºÇ´ó±Ø¡§Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡¦JRµþÍÕÀþ¡ÖÈ¬ÃúËÙ±Ø¡×ÅÌÊâ3Ê¬ / ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡ÖÊõÄ®±Ø¡×ÅÌÊâ5Ê¬
◼︎¥²ー¥à¤Î»þ´Ö¤ò¡¢³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¤Ë¡£¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä±Ñ²ñÏÃ(R)︎¡×¤È¤Ï
¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä±Ñ²ñÏÃ(R)︎ (¢¨1)¡×¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ç³Ø¤Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡ÊÈ¯ÏÃ¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¸ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤±Ñ¸ìÇ¾¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë30Ëü²ó°Ê¾å¤Î¼õ¹Ö¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¿Íµ¤¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¶µ°é¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉô³èÆ°¤ÎÃÏ°è°Ü¹Ô¤ò¿·¤¿¤Ê¶µ°éµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¡¢ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ë¤Æe¥¹¥Ýー¥Ä±Ñ²ñÏÃ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
⚫︎¸ø¼°¥µ¥¤¥È : https://esports-english-service.gecipe.jp/
⚫︎¸ø¼°X : https://x.com/esports_english
⚫︎¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ðÆ°²è : https://www.youtube.com/watch?v=ZHsaFRklt7s
(¢¨1)e¥¹¥Ýー¥Ä±Ñ²ñÏÃ¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä±Ñ¸ì¤Ï¡¢¥²¥·¥Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£(¢¨2)2020Ç¯5·îÅö¼ÒÄ´¤Ù¡£À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¥²ー¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ
◼︎¥²¥·¥Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿ÍÀ¸¤ò¤â¤Ã¤È¼çÂÎÅª¤ËÀ¸¤¤ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¼«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Ã¯¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡£e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Ðー¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¶µ°é¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¡¢À¤³¦Ãæ¤¬´î¤ó¤Ç³Ø¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿¿Æé ÂóÌé
- ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ2-11-7 MCÈ¬ÃúËÙ¥Ó¥ë6³¬
- »ñËÜ¶â¡§2²¯±ß
- ÀßÎ©¡§2018Ç¯1·î
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹¶µ°é´ë¶È
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://gecipe.co.jp/