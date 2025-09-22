オモテテが unfre spot. を丸井に提供開始──トイレ個室で生理用品が取得可能に

オモテテ株式会社

オモテテ株式会社 (*1) は、2025 年 8 月 12 日より、株式会社丸井グループ (*2、以下丸井グループ) の小売事業会社である株式会社丸井 (*3、以下丸井) との連携のもと、生理用ナプキンをトイレ個室内でスマートかつ安心して取得可能にする IoT サービス「unfre spot.」の提供を、関連施設にて開始したことをお知らせします。丸井と連携し、生理になる人のモビリティ向上 (物理的・心理的な自由) を支える都市インフラとして、外出先のトイレ空間から「生理ライフを快適に」する社会インパクトを目指します。

■ 導入の背景

unfre spot. は、多くの導入予定企業との継続的な共創を通じて形づくられてきたサービスであり、丸井には立ち上げ当初の構想段階から多大なるご支援をいただきました。当社は丸井グループ主催のピッチイベントに参加し、「優秀賞」、「オーディエンス賞」を受賞。これを契機に、本社ビル内での実証実験にご協力いただき、ディスペンサー試作機の運用やナプキン提供、アンケート調査を実施しました。実際にサービスを体験した方々からは、「とても簡単でびっくりした」「個室内で生理と急に気づいたときに助かる」などの感想が多く見られたほか、施設への導入によるイメージ向上や集客力アップを期待する声も多数寄せられました。

サービスの構想段階からパブリックローンチに至るまで一貫して実用化に向けた伴走支援をいただいており、今回、新宿マルイ 本館、新宿マルイ アネックス、新宿マルイ メンの 3 施設での運用開始が実現しました。今後は設置台数の拡充を図ってまいります。

■ 丸井のコメント

オモテテ様の取組は、私たちの目指す姿である「すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブな社会」を実現するための重要なサービスのひとつだと考えています。

弊社のピッチイベントでの受賞から今回の導入までの間、何度も検討・改善を重ねることでようやく実現に至りました。オモテテ様のご尽力に感謝申し上げます。

社会インパクト実現に向けて、引き続きよろしくお願いいたします。

■ unfre spot. とは

unfre spot. は、商業施設や交通機関などの外出先で生理用品を取得可能にする、メンストレーター (女性など生理になる人) のモビリティ向上を目指した都市インフラサービスです。トイレ個室内に設置されたディスペンサーから生理用ナプキンを1枚ずつ取得できる仕組みにより、生理にまつわる「持ち歩き」や「備え」の負担を軽減するほか、急な生理など「生理用品が必要なときに手元にない」という突発的な困難にも対応します。ナプキンの提供に加え、専用アプリ内での情報提供など各種機能を通じてサービスの幅を広げ、生理になるすべての人にとっていつでも頼れる「あたり前」の存在を目指しています。

メンストレーターとは、女性など生理になる人を指す包括的な用語です。年齢や疾患などにより、すべての女性が生理を経験するわけではないこと、また生理になる人が必ずしも女性とは限らないことを踏まえ、弊社では「メンストレーター」という表現を使用しています。

キャッシュレス化の浸透や、自転車シェアリング、モバイルバッテリーのレンタルなど、製品やサービスが外出先で簡単に利用できる現代において、生理の領域にもこうしたイノベーションを起こすことで、生活利便性や旅行者の周遊性の向上を目指します。また、日本が世界的に評価される「自動販売機」や「トイレ」といったインフラの機能性と社会実装の知見を活かし、新たな公共性の高いサービスやインフラのあり方を提案します。長年変化の少なかった領域に選択肢を提示する日本発の都市インフラとして、国際的にも高いポテンシャルを持つサービスと評価されています。従来の生理用品自販機が抱えていた現金運用、設置制約、管理負担、情報発信の難しさといった課題を DX により見直し、運用効率・情報提供・ユーザー体験を包括的に改善。見過ごされてきた市場に新たな価値を提供します。

設置場所の最新情報は、各社のウェブサイトや各施設の案内ページなどをご確認ください。

■ ブランド「unfre.」の由来

サービスサイトはこちら :https://lp.spot.unfre.om.tt/

「不自由 (unfree) な時代にピリオドを打つ」という強い想いを込めて命名しました。ここでの「ピリオド」にはふたつの意味があります。ひとつは「終止符」として、不自由を断ち切る意思。ふたつめは「生理」を意味し、生理にまつわる不便や不安の解消をはじめ、日常にある多様な障壁を取り除くことで、より多くの人が自由に、自分らしく生きられる社会の実現を目指すというメッセージを込めています。

オモテテ株式会社

「未来のあたりまえを実装する」をミッションに掲げ、生理ライフを快適にすることを目指すブランド「unfre.」の展開に取り組んでいます。その代表的なサービスである「unfre spot.」は、IoT などの先端技術を活用し、外出先のトイレ個室で生理用品を取得可能にする都市インフラであり、生理になるすべての人のモビリティを支える社会の実現を目指しています。



https://omotete.jp/

(*1) オモテテ株式会社 (本社：東京都渋谷区)

(*2) 株式会社丸井グループ (本社：東京都中野区)

(*3) 株式会社丸井 (本社：東京都中野区)