【キャンメイク】毎日塗ってまつげにハリ・コシ(ハート)うるおい成分31種配合のまつげ美容液「ラッシュセラム ケア＆リペア」が登場！厚さ0.8mmの薄型芯アイブロウペンシル新色も2025年9月下旬より発売

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）のメイクアップブランド「キャンメイク」は、傷んだまつげにうるおい補給、31種のうるおい成分配合のまつげ美容液「ラッシュセラム ケア＆リペア」を2025年9月下旬より発売いたします。

また、厚さわずか0.8mmの板状アイブロウペンシル「スタイリングエッジアイブロウ」から新色1色と、うるんと透明つや肌仕上げクッションファンデーションのリフィル全3色を同時発売いたします。

- 商品概要：新商品「キャンメイク ラッシュセラム ケア＆リペア」 全1種 \825(税込)

こだわりのうるおい成分配合(ハート)毎日塗って、傷んだまつげにうるおい補給・うるおいケアできるまつげ美容液！

ワイドラッシュ(TM)※1※2 、キャピキシル(TM)※3※6をはじめとするうるおい成分を31種配合した、チップタイプのまつげ美容液です。心地よい質感のジェルが傷んだまつげ1本1本をうるおいケア・うるおい補給、ハリ・コシを与えます。短めの先細チップは、まつげのキワなど細かい部分にも塗りやすく、液含みが良いので1度に片目の上下まつげに塗ることができます。夜の洗顔やいつものお手入れの後に、ぜひ毎日のスキンケアルーティンとして組み込んでいただきたいアイテムです！

【商品特長】

■うるおい成分を31種配合したまつげ美容液

・31種のうるおい成分を配合、傷んだまつげにうるおい補給してハリ・コシを与える

・ゆるすぎず固すぎない質感のジェルが傷んだまつげ1本1本をうるおいケア

31種のうるおい成分

パンテノール、ビオチノイルトリペプチド-1、アカツメクサ花エキス、アセチルテトラペプチド-3、オリゴペプチド-2、糖タンパク、グリチルリチン酸 2K、加水分解コラーゲン、ジラウラミドグルタミドリシンNa、ナツメ果実エキス、ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド、リンゴ果実培養細胞エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、オクタペプチド-2、オタネニンジン根エキス、 PCA-Na、スイカ果実エキス、ヒラマメ果実エキス、リンゴ果実エキス、乳酸Na、アラニン、アルギニン、グリシン、グルタミン酸、セリン、トレオニン、プロリン、ベタイン、リシン、アセチルヘキサペプチド-8、パルミトイルペンタペプチド-4

※1 WIDELASH(TM) is used under authorization of Sederma. ※2 パンテノール、ビオチノイルトリペプチド‐1

※3 アカツメクサ花エキス、アセチルテトラペプチド‐3 ※4 オリゴペプチド‐2、糖タンパク

※5 アラニン、アルギニン、グリシン、グルタミン酸、セリン、トレオニン、プロリン、リシン ※2～5 全てうるおい成分

※6 CAPIXYL(TM) is used under license from Lucas Meyer Cosmetics a division of Clariant(Canada) Inc.

■液含みの良い先細チップ

・目頭、目尻、下まつげにも塗りやすい短めの先細チップ

■使いやすいこだわりの容器

・開け閉めしやすいクリスタルカット形状のキャップ

毎日のまつげケアが楽しくなる！使いやすくてかわいいクリスタルカットのキャップ(ハート)

＜使用方法＞

夜の洗顔やスキンケア後に、まつげの根元にやさしく塗布してください。

液の量はボトルの口でチップをしごいて、調整してください。

- 商品概要：「キャンメイク スタイリングエッジアイブロウ」 新色1色 \770（税込）

わずか0.8mmの薄型芯アイブロウペンシルに、ほんのり赤みのあるやさしいブラウン「ロージーブラウン」が登場！

★新色の注目ポイント

03 ロージーブラウン

03 ロージーブラウン

芯の厚みは0.8mmと極薄なのに、芯幅は4.0mmと広めで描きやすいと大好評の板状アイブロウペンシルから、血色カラーが仲間入り。ほんのり赤みのあるピンクよりのブラウンなので、シーンを選ばず、どなたでも使いやすいカラーです。まろやかな血色感を与えて、垢抜け眉に(ハート)

※仕上がりイメージ

【商品特長】

■わずか0.8ｍm！驚きの薄さの板状アイブロウペンシル

・厚みはわずか0.8mmの極薄なのに芯幅は4.0mmと広めの設計

・芯が肌に触れる面が大きいので細い線でもブレずに安定して描ける

薄型芯

■1本1本眉尻までスッと描きやすい

・埋めたいところに1本ずつ描き足せるので、本物の眉のような仕上がりに

・骨格に沿ってスッとラインが描きやすく、眉尻までしっかりキマる

■軽いタッチで高発色＆仕上がり長時間キープ

・水、汗、皮脂、こすれにも強い処方で、消えやすい眉尻もしっかりキープ

■ぼかせる便利なスクリューブラシ付き

・仕上げにブラシでぼかすことで、より自然なふんわり眉に！

スクリューブラシ

【カラー展開】 全3色／新発売 新色1色

＜既存色＞ 01 ナチュラルブラウン：自然な色で使いやすいブラウン

＜既存色＞ 02 アッシュブラウン：暗さの中にやわらかさを感じるブラウン

★＜新色＞ 03 ロージーブラウン：ほんのり赤みのあるやさしいブラウン

※カラーイメージ

＜使用方法＞

※芯は1ｍｍ程度繰り出してください。（2ｍｍ以上は出さないようにご注意ください。）

★使い方動画を公式YouTubeチャンネルで公開中！

https://www.youtube.com/watch?v=WdqTNbZCJzk(https://www.youtube.com/watch?v=WdqTNbZCJzk)

- 商品概要：新商品 「キャンメイク フィットグロウクッション リフィル」 全3色 各\1,430(税込)

うるんと透明つや肌仕上げのクッションファンデーション「フィットグロウクッション」から、待望のつめかえ用が登場。自分にピッタリのカラーや、なりたい肌印象で選べる全3色！

※10月以降定番導入予定

01 ライト

【商品特長】

■もっちり透明つや肌仕上げ

・もっちりと内側から溢れるようなツヤ感

・自然に顔色がトーンアップし、フィルターをかけたような透明感のある仕上がり

■塗っていないような薄膜＆うるんと水分感

・まるで塗っていないみたいに薄膜で、ムラなくお肌にフィット

・軽いつけ心地でなじませやすく、厚塗り感のないみずみずしい使用感

■お肌をキレイに“魅せる”ナチュラルカバー

・薄膜でありながら、お肌の悩みをナチュラルにカバー

・シワが目立ちにくく、ほうれい線にたまりにくい

細かい部分まで塗りやすい！しずく型の専用パフ付

【カラー展開】 新発売 全3色

01 ライト：明るいベージュ

02 ナチュラル：自然なベージュ

03 ピンクナチュラル：明るめピンクベージュ

010203

既存品

「キャンメイク フィットグロウクッション」 全3色 各\1,650(税込)

※既存品についての詳細は、以下ページをご覧ください。

https://www.canmake.com/item/detail/190(https://www.canmake.com/item/detail/190)

かわいいリボンデザインのパッケージ(ハート)03 ピンクナチュラル

「フィットグロウクッション」の魅力がつまった

キュキュン♪と“ときめく”ショートドラマ「恋するサマーファンデーション」 公式SNSで公開中！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000219.000019685.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000219.000019685.html)

- 2025年、キャンメイクは40周年！

You Can Make it なりたい自分になれますように

「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したキャンメイクは、

この春40周年を迎えました。

これからも「かわいい！に出会える」をコンセプトに、リーズナブルでありながらも高品質な、心ときめくコスメをお届けしてまいります。

40thアニバーサリーイヤーも、たくさんの「かわいい！」に出会えますように(ハート)

【40周年ブランドムービー公開中】 https://youtu.be/jwO1cAqI8zw(https://youtu.be/jwO1cAqI8zw)

【CANMAKE 40周年特設サイト】 https://www.canmake.com/40th/(https://www.canmake.com/40th/)

公式サイト : https://www.canmake.com/(https://www.canmake.com/)

インスタグラム： https://www.instagram.com/canmaketokyo/(https://www.instagram.com/canmaketokyo/)

X： https://twitter.com/canmaketokyo(https://twitter.com/canmaketokyo)

Youtube：https://www.youtube.com/@canmake2174(https://www.youtube.com/@canmake2174)

TikTok：https://www.tiktok.com/@canmaketokyo_official(https://www.tiktok.com/@canmaketokyo_official)