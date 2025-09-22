M&Aの信頼を守る国産インフラ「リーガルテックVDR」

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 隆仁）は、会計士・弁護士・弁理士といった士業専門家が信頼して利用できる国産バーチャルデータルーム「リーガルテックVDR」を正式リリースした。本システムは、国産による安心感と士業特化の設計思想を兼ね備え、日本のM&A現場における標準インフラとして位置付けられる。

導入背景

日本のM&A市場は近年、仲介型から会計士・弁護士が主導するFA型へとシフトしている。こうした変化に伴い、M&Aや企業再編の現場では、機密情報を扱うデータ基盤に対して「安全性」と「業務適合性」の両立が求められている。従来の海外製システムではデータ主権リスクや機能の不一致が課題となっていた。

リーガルテックVDRの採用理由

リーガルテックVDRは、士業が求める「4つの安心」を実現している。

完全国産開発・国内データセンター運用

情報流出や外国法リスクを回避し、日本企業のデータ主権を確保する。

士業業務に最適化された機能設計

閲覧制限・アクセス履歴・証跡管理・改ざん防止など法的要件に準拠する。

AI要約・ドキュメント比較による効率化

契約書・知財文書・会計資料のレビューを高速化する。

弁護士・会計士の連携運用を前提にした設計

社内外の関係者とシームレスに情報共有できる。

活用状況と効果

リーガルテックVDRは、M&Aの各フェーズで発生する資料の精査・共有・合意形成プロセスを、安全かつ効率的に遂行する基盤として活用されている。士業が主体となるFA型M&Aにおいては、標準ツールとしての利用が進んでおり、従来比で契約レビュー時間の短縮や関係者間の調整コスト削減に寄与している。

今後の展望

リーガルテックでは、生成AI「AI孔明 on IDX」との統合により、さらなる進化を予定している。具体的には、Due Diligence業務のAIサポート（Q&A応答、要約、比較分析）、士業向け「VDR × AI」セミナー（2025年秋以降開催）、製薬・テック・製造業など業界特化型VDRテンプレートの提供を進め、士業の業務革新を支援していく。

製品ページ：https://www.legaltechvdr.jp/

お問合せ：https://form.legaltech.co.jp/aos/legaltechvdr/input/

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億8,000万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供