【寒い季節の新定番！】「EAZY CATERING」から火気・電気不要の“おでん”が9月29日(月)発売！～令和型の懇親会で社内交流を活性化～

株式会社ノンピ

食でココロをつなぐフードコミュニケーションカンパニー、株式会社ノンピ（本社：東京都千代田区／代表取締役：上形 秀一郎）が展開する法人向けケータリングサービス「EAZY CATERING」では、秋冬シーズンに向け、火気や電気を使わずに温められる「あつあつおでん」を9月29日(月)から販売開始します。昨年は5年ぶりに販売し、単品販売数で堂々の1位を記録。社内にいながら季節感のある食事を通じて、令和型の懇親会を実現します。

秋冬の定番はやっぱり「おでん」、秋冬に食べた人は約6割

10月に入ると気温が下がり始め、秋の訪れを実感しやすい季節となります。調査(※)によると、秋冬（2023年9月～2024年2月）におでんを食べた人は58.9％に。家庭でおでんを作って食べた回数は3回以上/月(全体で月3.23回)となっており、多くの人に親しまれる定番料理であることがわかりました。

※株式会社紀文食品「紀文・鍋白書2024～前編～」(https://www.kibun.co.jp/knowledge/nabe/data/ranking/nabe_2024.pdf)

あつあつおでん 商品概要

ノンピでは、「EAZY CATERING」から9月29日(月)に“あつあつおでん”を発売します。昨年、単品での販売数1位を記録したおでんが、今年も再登場します。オフィスの懇親会でおでんを囲みながら、社員同士のコミュニケーション活性化を目指します。

〈価格〉税込7,560円（約10人前）

〈内容〉おでん(大根、玉子、ごぼう巻き、こんにゃく、竹輪、揚げボール、昆布)・練りからし

〈付属品〉おたま・紙製カップ・割り箸・紙製おてふき・水

〈注意事項〉

※温めるとよりおいしくお召し上がりいただけます。

付属の温め説明書を参照の上、温めてお召し上がりください。

※温めの際、水が必要になります。同梱の水をご使用ください。温め時間目安：1プレート約10分

〈注文方法〉こちらのURLよりご注文ください。

EAZY CATERING :https://eazy-catering.com/※本商品の販売/ご予約は、9月29日(月)より開始します。

簡単！あつあつおでんの温め方

１.おでんを袋から出す

２.発熱剤を置く

３.発熱剤に水をかける

４.おでんを置いて袋を被せる

約10分お待ちいただくと、アルミの熱伝導によって温まったあつあつおでんの完成です。

〈おでんの温めかた〉Tik Tok

https://www.tiktok.com/@nonpiinc/video/7421812788953091336?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7366867335804110352(https://www.tiktok.com/@nonpiinc/video/7421812788953091336?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7366867335804110352)

ユーザーからの声を商品化！開発ヒストリー

「冬といえばおでんが食べたくなる」という需要と、当社が持つ「アツアツ君の技術」との掛け合わせにより、火気・電気不使用のおでんメニューの開発に至りました。また、ケータリングで「おでんを提供してほしい」というご要望も開発を後押しました。

2019年の発売当初は、秋冬メニュー40商品の中でTOP3に入るほど高い人気を誇り、販売数の多いメニューの一つでした。その後、2024年に5年ぶりの再販を行ったところ、変わらぬご好評をいただいております。

ノンピの「EAZY CATERING」とは

2024年10月にスタートした「EAZY CATERING」は、全約40種類の商品を取り揃えた都内の法人向けケータリングサービスです。手軽に美味しく、予算を抑えながらも高い満足度を提供します。

《EAZY CATERINGの強み》

電子レンジなしで温めて美味しく食べられる：「温め機能付き容器」を開発し、出来立てのような温かい料理を提供。

イベント向けのメニュー提供：会話の邪魔をしないフィンガーフードを中心にした華やかで手に取りやすいメニューを取り揃え、ビジネスコミュニケーションをサポート。

法人イベントに寄り添う、季節感あふれるケータリング：お花見シーズンには「お花見プラン」、夏には「夏祭りプラン」など、季節ごとの社内イベントに合わせた限定メニュー。

EAZY CATERING :https://eazy-catering.com/株式会社ノンピ コーポレートサイト :https://www.nonpi.com/

【会社概要】

会社名 ：株式会社ノンピ

代表 ：代表取締役 上形 秀一郎

本社 ：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋１丁目２－２ 竹橋ビル 16階

事業内容：・社員食堂、キャラクターカフェのプロデュースと運営

・法人向けフードデリバリー「EAZY CATERING」の運営

https://eazy-catering.com/

・法人向け社員食堂「nonpi Chef's LUNCH」の運営

https://www.nonpi.com/chefs-lunch

URL ：https://www.nonpi.com/