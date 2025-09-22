¡ÖSecurify¡×¡¢´ØÀ¾ºÇÂç¤ÎITÁí¹çÅ¸¡ÖJapan IT Week¡Ú´ØÀ¾¡Û2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ Âó¿¿¡¢°Ê²¼¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë～21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Japan IT Week¡Ú´ØÀ¾¡Û2025¤ËÅý¹ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSecurify¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Japan IT Week ¡Ú´ØÀ¾¡Û2025 ³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Japan IT Week¡Ú´ØÀ¾¡Û
¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ´ü¡§2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë～21Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～17:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå 1～3¹æ´Û¡ÊÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÆî¹ÁËÌ1-5-102¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§°Ê²¼¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Japan IT Week¡Ú´ØÀ¾¡Û2025¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp.html
¢¨¾®´Ö°ÌÃÖ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖSecurify¡×¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êhttps://x.com/Securify4¡Ë¤Ë¤Æ¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤¼¤Ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Securify¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë ¤È¤Ï
¡ÖSecurify¡× ¤Ï¡¢IT»ñ»º¤ÎÃª²·¤·¤ÈÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤òÄÌ¤¸¤¿¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅý¹ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://www.securify.jp/(https://www.securify.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_securify_japanitweekosaka_2025_20250922&utm_content=)
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡Û
¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥éÎÎ°è¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ë¶¯¤ß¤ò¤â¤Ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëSRE¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖSreake¡Ê¥¹¥êー¥¯¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢AWS / Google Cloud / Kubernetes ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬µ»½ÑÀïÎ¬¤«¤éÀß·×¡¦³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿SREÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢2020Ç¯4·î¤Ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ÖReckoner¡Ê¥ì¥³¥Êー¡Ë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬ÀÏ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò´Ê°×¤Ë¼Â¸½²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÆÃ²½·¿¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖRelance¡Ê¥ê¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecurify¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¡¢DX»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¥»¥¥å¥¢¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ì´ÓÄó¶¡²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÈÅÄ Âó¿¿
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµþÄ®22-1 ¥°¥é¥ó¥Õ¥¡ー¥¹¥È¿·½É¸æ±ñ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§SREÆÃ²½·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖSreake¡Ê¥¹¥êー¥¯¡Ë¡×±¿±Ä( https://sreake.com/ )
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecurify¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×³«È¯¡¦±¿±Ä ( https://www.securify.jp/ )
¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ÖReckoner¡Ê¥ì¥³¥Êー¡Ë¡×³«È¯¡¦±¿±Ä ( https://reckoner.io/ )
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÁÈ¿¥ÆÃ²½·¿HR¥Ñー¥È¥Êー¡ÖRelance¡Ê¥ê¥é¥ó¥¹¡Ë¡×±¿±Ä ( https://relance.jp/ )
²ñ¼ÒHP ¡§https://3-shake.com/