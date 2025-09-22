ホールディングス会社始動

株式会社 NODA Japan

世界４カ国に展開するインテリア企業

株式会社 NODA Japan（本社：東京都港区北青山2-10-28、代表取締役：野田 豪）は、今後の国内外におけるブランド戦略を明確化し、市場ごとに特化した経営体制を構築するため、2025年9月1日付で新会社「株式会社 NODA Holdings」および「株式会社RB Japan」を設立いたしました。

これにより、グローバル展開を進めるオリジナルブランド「AREA」、および日本国内で展開するフランスのラグジュアリーインテリアブランド「Roche Bobois」の両ブランド体制を強化し、新たなインテリアスタイルの提案をより一層推進してまいります。

AREAがオリジナルの家具や空間を通して、世界に与えたい3つの理念

進化する日本の家具・インテリアデザイン

1.愛ある居場所を作る

家具や空間を通して、帰りたくなる場所、居続けたくなる場所、すなわち、人の心の置き場所を作ります。

2.日本文化を世界に伝える

無常感、侘び寂びなど、日本独自の思想を家具で表現し、世界へと発信してまいります。

3.家具を通じてプライドを育てる

地位や身分と同じように、生活の道具も所有する喜び、プライドを与えるものです。熟練の職人が作る一生モノの家具を提供し、その誇りを育んでいきます。

引き続き、既存の海外拠点（NODA North America Inc.、NODA Europe EURL、NODA Furniture Asia Pte.）と連携し、東京・パリ・ニューヨークから世界へ向けて、AREAの理念を発信してまいります。

日本国内における「Roche Bobois」ブランドの更なる浸透のため株式会社 RB Japanを設立

フランスを代表するインテリアブランド

当社は2017年より、フランス発のラグジュアリーインテリアブランド「Roche Bobois（ロッシュ ボボア）」の日本国内における正規ディストリビューターとして、輸入・販売を行ってまいりました。Roche Boboisは、“Art de vivre（アール・ド・ヴィーヴル＝暮らしの美学）”を体現する世界的ブランドであり、ファッション、建築、アートの要素を融合させた独創的なコレクションにより、Roche Boboisならではの豊かな暮らしを実現しています。

このたび、販売・サービスに特化した新会社「株式会社 RB Japan」を2025年9月1日に設立し、Roche Boboisブランドのさらなる発展と顧客満足度の向上を目指します。

また、新体制のもと、関西エリア初進出となる新店舗「Roche Bobois OSAKA」を、2025年10月31日に大阪・淀屋橋ステーションワンにオープン予定。東京・新宿に続く旗艦拠点として、より多くのお客様にRoche Boboisの世界観をご体感いただける場となります。

【新会社 概要】

■ 株式会社 NODA Holdings

設立日：2025年9月1日

所在地：東京都港区北青山2-10-28

事業内容：グループブランドの戦略的統括、および海外法人との連携による事業開発

統括会社：株式会社 NODA Japan、NODA North America Inc.、NODA Europe EURL、NODA Furniture Asia Pte.、株式会社 RB Japan

URL : https://area-interior.com

■ 株式会社 RB Japan（アールビー ジャパン）

設立日：2025年9月1日

所在地：東京都渋谷区神宮前3-35-1

事業内容：Roche Bobois製品の輸入・販売および関連サービスの提供

運営店舗：Roche Bobois TOKYO、Roche Bobois 伊勢丹新宿店、Roche Bobois OSAKA（2025年10月31日オープン予定）

URL : https://roche-bobois.jp

ブランドの多様性と、一貫した哲学、そして未来へ

国や文化を越えて、「愛ある居場所を作る」人生に深く寄り添う提案を行ってまいります。

現在のブランドを軸に据えながら、その先に続く新たな出会いや創造の可能性にも、常に開かれた企業でありたいと考えています。

NODA Japanはこれからも、ブランド理念を核としたグローバル体制のもと、成長し続ける企業体を目指してまいります。

ぜひこの機会を貴媒体にてご紹介ください。ご取材も歓迎いたします。