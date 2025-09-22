マッチングアプリ「Koigram（コイグラム）」、通話起点でマッチングできる新機能「通話募集」を公開
株式会社タップル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平松繁和）が運営するマッチングアプリ「Koigram（コイグラム）」は、通話起点でマッチングができる新機能「通話募集」を2025年9月22日に公開しました。
機能開発の背景
「Koigram」は「無料でも、本気の恋はできる」というコンセプトのもと皆様の恋を応援し、2025年7月にサービスリリースから1周年を迎えることができました。
サービス開始以来、利用者から「真剣に恋人を探したいと思ってはいるものの、メッセージのやりとりをすることが面倒...」「メッセージのやりとりが苦手なため、できれば最初から直接話して内面を知りたい…」などの声が多く寄せられたことから、相手を探す新たな方法として、通話を起点としたマッチングができる機能を開発することにいたしました。
「通話募集」の概要
「通話募集」は真剣に恋人を探したい方に限定した機能で、本人認証や写真の登録などをもとに行う審査を通過した方のみが利用できる機能です。審査通過後に「通話募集」のタブから通話のお相手を募集したり、募集に対していいねを送ることができ、マッチング成立後に相手と通話することが可能です。
「通話募集」を利用することで、通話を前提にマッチングができるため、スムーズにお互いの内面を知ることができ、真剣な恋に繋がりやすくなることが期待できます。
今後も「Koigram」では、利用者の皆様の恋愛総量の最大化に向けて、サービスの開発・拡充を行ってまいります。
マッチングアプリ「Koigram」について
「Koigram」は、「無料でも本気の恋はできる」がコンセプトの、マッチもチャットも全員無料で利用できるマッチングアプリです。
利用を開始するためには、全50問ある「16タイプ恋愛診断」の回答が必須となっており、しっかりと時間をかけてでも内面を重視して恋愛をしたいと考える人が集まっています。
サイバーエージェントグループが運営しており、24時間365日の監視体制と厳しい監視基準で、安心安全なお相手探しをサポートします。
恋活・婚活マッチングアプリ「Koigram」
https://koigram.net/
株式会社タップルについて
株式会社タップルは国内最大規模のマッチングアプリ「タップル」、および全ての会員の方がマッチもメッセも無料で利用できるマッチングアプリ「Koigram」を運営する、株式会社サイバーエージェントのグループ会社です。
2024年の出生数が過去最少になるなど、想定を上回るスピードで進む日本の少子化が問題視されている中、婚姻数を増やすためにまずは出会いや恋愛の課題を解決すべく、「恋愛総量の最大化」をパーパス（当社が目指す社会的な使命）に掲げ、日々より多くの出会いを提供できるようなサービスの運営に努めています。
https://www.tapple.co.jp/