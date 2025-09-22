マッチングアプリ「Koigram（コイグラム）」、通話起点でマッチングできる新機能「通話募集」を公開

株式会社タップル

株式会社タップル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平松繁和）が運営するマッチングアプリ「Koigram（コイグラム）」は、通話起点でマッチングができる新機能「通話募集」を2025年9月22日に公開しました。

機能開発の背景

「Koigram」は「無料でも、本気の恋はできる」というコンセプトのもと皆様の恋を応援し、2025年7月にサービスリリースから1周年を迎えることができました。

サービス開始以来、利用者から「真剣に恋人を探したいと思ってはいるものの、メッセージのやりとりをすることが面倒...」「メッセージのやりとりが苦手なため、できれば最初から直接話して内面を知りたい…」などの声が多く寄せられたことから、相手を探す新たな方法として、通話を起点としたマッチングができる機能を開発することにいたしました。

「通話募集」の概要

「通話募集」は真剣に恋人を探したい方に限定した機能で、本人認証や写真の登録などをもとに行う審査を通過した方のみが利用できる機能です。審査通過後に「通話募集」のタブから通話のお相手を募集したり、募集に対していいねを送ることができ、マッチング成立後に相手と通話することが可能です。