interfm【10月改編番組情報】都市型ミュージックアートフェス「NIGHT HIKE」スピンオフのラジオ番組『TRIBALCON. presents NIGHT HIKE Radio』がスタート！

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、2025年10月から都市型ミュージックアートフェス「NIGHT HIKE（ナイトハイク）」スピンオフのラジオ番組『TRIBALCON. presents NIGHT HIKE Radio』の放送をスタートいたします。

「NIGHT HIKE」は、インターネット発の音楽・イラスト・映像などを一堂に集め、次世代ユースカルチャーを体感できる新しい形のミュージックアートフェスティバルとして2023年に誕生。国内外のネットカルチャーを牽引する存在として注目を集めるとともに、日本発のカルチャーを世界へと発信するプラットフォームとして進化を続けています。

この番組では「NIGHT HIKE」が発信してきた“インターネット発の創作文化”をテーマに、音楽・映像・ダンス・トークなどをクロスオーバーで展開していきます。番組を進行するDJは、Z世代から絶大な人気を集める人気TikToker「こがちゃんちゃん」と、月替わりで登場するアーティストやクリエイター。記念すべき初回のマンスリーDJは8月にメジャーデビューが発表された人気歌い手の「梓川」。これからのネットカルチャーを象徴すべき二人が番組をお届けします。

出演者やゲストへのメッセージは番組ハッシュタグで募集中。また放送後には「NIGHT HIKE」公式YouTubeで放送アーカイブと共に、YouTube限定のアフタートークも配信予定。どうぞお楽しみに。

■番組概要

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/

タイトル：TRIBALCON. presents NIGHT HIKE Radio

DJ：こがちゃんちゃん

マンスリーDJ：梓川

放送日時：毎週水曜日24:00～24:30（30分番組） ※初回放送は2025年10月1日（水）24:00～

放送形態：録音放送

番組ハッシュタグ：#NIGHTHIKE

■DJ

こがちゃんちゃん

広島出身のTikToker。投稿した動画は480万回再生を超えるなど、Z世代から絶大な人気を集める。コスプレやイラストを趣味とし、独自のユニークな世界観と軽快なトークで視聴者から支持を得ている。

TikTok（70万人）https://www.tiktok.com/@abab_abab_

Instagram（23万人）https://www.instagram.com/abab_abab_0/

YouTube（2.7万人）https://www.youtube.com/@abab_abab_0

X（旧Twitter）（8.1万人）https://x.com/abab_abab_0

■マンスリーDJ

梓川（あずさがわ）

2020年4月より音楽活動を開始。 カバーや人気コンポーザー楽曲へのボーカル参加などのコラボをきっかけに注目を集めるほか、自身のオリジナル曲制作も精力的に行う。歌い手カルチャーに根差しつつ、MIX、作曲、作詞、DJなど、着実に可動域を広げるアーティスト。 存在感と艶のある声色で、あらゆるジャンルの楽曲を歌いこなし、多くのリスナーの心を捉えている。

HP：https://azsagawa.fanpla.jp/news/2/

YouTube： https://www.youtube.com/c/Azsachannel

X（旧Twitter）： https://x.com/Azsa_397

NIGHT HIKE プロフィール

「NIGHT HIKE（ナイトハイク）」は、インターネット発の音楽・イラスト・映像などを一堂に集め、次世代ユースカルチャーを体感できる新しい形のミュージックアートフェスティバルとして2023年に誕生。

2023年8月に渋谷WOMBで初開催されて以降、東京をはじめ名古屋・京都・大阪へと全国に拡大し、毎回チケットがソールドアウトするなど若年層を中心に大きな支持を獲得してきた。2025年8月には渋谷の4会場を舞台とした大規模サーキットフェスを開催し、2日間で5,000人を超える来場者が熱狂。続く10月には初の海外公演となる上海公演が決定し、さらに11月にはZepp Hanedaにて「GOLD DISC」「VOCALOCK MANIA」といったシーンを代表するイベントとのコラボ開催も予定されている。

国内外のネットカルチャーを牽引する存在として注目を集めるとともに、日本発のカルチャーを世界へと発信するプラットフォームとして進化を続けている。

HP : https://nighthike.net/

X（旧Twitter） : https://x.com/night_hike_info

Instagram : https://www.instagram.com/night_hike_info/

YouTube : https://www.youtube.com/@night_hike_info

TRIBALCON プロフィール

TRIBALCON.（トリバルコン）は、エンターテインメント業界のグラフィックデザインを数多く手がけてきたBALCOLONY.のグループ会社として2015年に設立されたクリエイティブカンパニーとして誕生。



設立以来、音楽・映像・イベントを中心に、アーティストやクリエイター、ファンをつなぐ新しい体験を数多くプロデュース。バーチャルYouTuber名取さなの「さなのばくたん。」や「サナトリックウェーブ」などのライブイベント、ネットカルチャーを軸とした大型ミュージックアートフェス「NIGHT HIKE」をはじめとする独自の企画・運営を行い、国内外で注目を集めています。



また、配信イベント制作、映像制作、グッズ制作など、多岐にわたる事業を展開。最新技術と独自のネットワークを活かし、ジャンルを横断した企画力と実行力で、常に新しいカルチャーを社会に提示し続けています。



TRIBALCON.は、アーティスト・クリエイター・ユーザーを結び、エンターテインメントの未来を切り拓く「ハブ」として機能することを目指している。

HP : https://tribalcon.co.jp/

