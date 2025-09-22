【初開催】4社共催によるイベント「Wellbeing Day～世代を超えてウェルビーイングを考えるワークショップイベント～」を１０月１１日に開催。

Lumuha株式会社

ルムア株式会社（東京都／代表：佐藤 唯）は、2025年10月11日（土）「Wellbeing Day ～世代を超えてウェルビーイングを考えるワークショップイベント～」を初開催します。本イベントでは、NTTデータ ヘルスケア共創ラボ、株式会社CHINTAI、コクヨ株式会社（順不同）と共催し、“心身のバランスの整え方を学び、日々に活かす”をテーマに、Wellbeing×「暮らし」に焦点を当てた参加型ワークショップを開催いたします。

Wellbeing Day（ウェルビーイング・デイ）とは

Wellbeing Day概要

学校や社会では、自分の心を整える力（＝セルフマネジメント）を体系的に学ぶ機会がまだ十分とは言えず、 ストレスや不安、集中力の途切れ、気持ちの切り替えや日々の「心の扱い方」に戸惑う若い世代は少なくありません。

Wellbeing Dayは、そうした背景をふまえ、 心と身体のバランスの整え方を軸に、学生と大人が世代を越えてともに学び・考え・創る共創型のワークショップイベントです。

2025年に初開催となる今回は、「Wellbeing × 暮らし」をテーマに、忙しい日々の中でも“心と向き合い、暮らしを整える”ヒントが見つかる多彩なプログラムを展開します。

今後は毎年開催を予定しており、時代の関心や社会課題に寄り添いながら、ウェルビーイングをテーマにした“気づき”と“共創”の場を継続的に発信していきます。

開催概要

名称：Wellbeing Day（ウェルビーイングデイ）

日時：2025年10月11日（土）【開始】14時半（14時開場）～【終了】17時

会場：KOKUYO THE CAMPUS HALL “CORE”（JR品川駅 港南口より徒歩約3分）

共催：ルムア株式会社／NTTデータ ヘルスケア共創ラボ／株式会社CHINTAI／コクヨ株式会社（順不同）

参加：事前予約制【40】名）

対象：高校生・大学生、共催企業に所属する社員

登壇者

【モデレーター】

ルムア株式会社代表 佐藤 唯

【各社登壇者名】

・NTTデータヘルスケア共創ラボ室長 矢野 高史氏、奥田 直孝氏

・株式会社CHINTAI メディアディビジョン担当部長 兼 メディアディビジョン イノベーショングループマネジャー 兼 広報室室長 高橋 真氏

・コクヨ株式会社：働き方改革プロジェクトアドバイザー/シニアコンサルタント 坂本 崇博氏

プログラム

Part1｜各社ショートトーク（事業紹介・Wellbeingなライフスタイルのヒント）

2025年WellbeingDay 登壇者一覧

◎ルムア株式会社：心理学を活用した空間デザインと自分の心との向き合い方

◎NTTデータヘルスケア共創ラボ：誰もが自然と健康になれる社会を創る

◎株式会社CHINTAI：“新しいお部屋探しの方法”を通じて見つける、自分にとっての暮らしの心地よさと心の安定

◎コクヨ株式会社：仕事・勉強中の休憩タイムの充実をあげるための執務環境やツール

Part2｜共創ワーク

学生とWellbeingを本気で考える大人がタッグを組んで未来のペルソナに合わせた “Wellbeingな暮らし” を一緒にデザインする参加型ワークショップ

Part3｜発表・フィードバック

大きな画面を活用して、各チーム5分間の発表

共催各社よりコメント／各社が決めた特別賞による表彰式



参加申込はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLbOtO6BzfK1yLs-zI7MUqIyyxkid89jdwVyw2DCgj8hfMYw/viewform)

※高校生より参加申し込みが可能です。

※30名を超えた時点で締め切らせていただきます。

会社概要

ルムア株式会社

Wellbeing × Design を軸に、空間・イベント・デジタル（アプリ/メディア）を統合設計し、人と組織のウェルビーイング実装を支援。

設立：2023年10月23日

代表者：代表取締役 佐藤唯

事業内容：第三の空間デザイン事業・コンテンツ企画

HP：https://lumuha.com/

