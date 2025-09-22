Keyファンに贈るスペシャル音楽イベント「Key Music Party vol.3」が東京で開催決定！【開催日】2025年11月2日(日)【1部】12:00～15:50【2部】17:00～21:00

KAGIROI株式会社

■ イベント名

「Key Music Party vol.3 TOKYO」

■ Key Music Partyとは？

「Key Music Party」は、Key作品に関連するアーティストLIVEとDJパフォーマンスによるスペシャルマッチが実現した音楽イベントです。

大阪、名古屋開催ではKey作品担当アーティストとDJで熱気あふれる観客が一体となり、大盛況で幕を閉じました。vol.3では2部制で開催！過去開催とは違ったKey Music Partyをお楽しみください🎶

『Kanon』『AIR』『CLANNAD』『リトルバスターズ！』『Rewrite』『Summer Pockets』『ヘブンバーンズレッド』など、Key作品の名シーンを彩ってきた数々の楽曲をたっぷりお届けいたします！

■ 開催日時

2025年11月2日 (日)

第1部 : 開場 12:00 / 開演 13:00 / 退場 15:50

第2部 : 開場 17:00 / 開演 18:00 / 退場 21:00

■ LIVE出演(敬称略)

第1部 : Rita / riya(eufonius) / 多田 葵

第2部 : Rita / YURiKA / XAI



■ DJ

アスパラ

ｺ゛ｯﾂLO

とんとん

yuuki



■ VJ

宮人

ホーク

やまちゃ

KANI-Pan

■ 会場

clubasia

〒150-0044

東京都渋谷区円山町1-8

■ アクセス

「神泉駅」より徒歩約5分

「渋谷駅」より徒歩約12分

■ 参加料金

一般チケット \7,700(税込)

特典付きチケットA \12,100(税込)

特典付きチケットS \16,500(税込)

■ チケット販売

2025年9月27日(土)12:00より先着販売開始

https://t.livepocket.jp/e/key-music-party-vol3

■ 公式HP

https://key-music-party.com/

■ 公式X（旧Twitter）

https://x.com/Key_Music_Party

■ 主催・制作

KAGIROI株式会社

■ 協力

株式会社ビジュアルアーツ

■ お問い合わせ

メール / info@key-music-party.com





<会社概要>

「陽炎(KAGIROI)のようなエンタメの熱狂を作る」をミッションとして設立されたエンターテイメント・クリエイティブ集団です。イベント制作、楽曲制作などのクリエイティブを通してエンタメを盛り上げます。

■ 制作：KAGIROI株式会社

■ 問い合わせ：メール / info@kagiroi.co.jp

■ HP : https://kagiroi.co.jp/