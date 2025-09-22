仮面ライダー最新作『仮面ライダーゼッツ』で活用されるバーチャルプロダクション撮影の運用ディレクションをアイ・ペアーズが担当

アイ・ペアーズ株式会社

アイ・ペアーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊藤 衛）は、2025年9月7日（日）9:00から放送を開始した新たな仮面ライダーシリーズ『仮面ライダーゼッツ』で活用されているバーチャルプロダクション撮影において、Live合成チームの一員として背景などのCGアセットの撮影セッティング、撮影現場でのゲームエンジンおよびカメラトラッキングシステムの運用ディレクション・オペレーションに携わります。

本作品ではUnreal Engineを駆使した3Dアニメーションやグリーンバックを使用したLive合成撮影手法を各所で活用しており、カメラトラッキングシステムにより実写のセットとCG映像を自然に合成し、夢を題材にした本作ならではの幻想的なシーンや世界観を表現しております。

『王様戦隊キングオージャー』、『爆上戦隊ブンブンジャー』、そして前作『仮面ライダーガヴ』でバーチャルプロダクション撮影をオペレートしてきたプロフェッショナルが集うLive合成チームの一員として、この『仮面ライダーゼッツ』でも撮影をバックアップして参ります。

また、仮面ライダーシリーズでは初のパイロット監督となる上堀内佳寿也氏は、過去にスーパー戦隊シリーズの『王様戦隊キングオージャー』でバーチャルプロダクション撮影を全面的に取り入れた映像制作を行っており、その経験を活かした新たな仮面ライダーの映像表現を皆様へお届けいたします。今後の放送にもご期待ください。

■アイ・ペアーズ「バーチャルプロダクション」サービスページ

https://i-pairs.co.jp/service/virtual-production/

■アイ・ペアーズ「3DCG映像制作サービス」サービスページ

https://i-pairs.co.jp/service/3dcg/

■『仮面ライダーゼッツ』番組概要

万津莫。冴えない日常を送る普通の好青年（自称）だが、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに！

しかし、そんな夢の世界に “悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアが現れた！

莫は夢の中で手に入れたベルトで仮面ライダーゼッツに変身！

Make your dream come true. Good luck！

現実への侵略を企むナイトメアの侵略を阻止せよ！

世界の命運を託された莫、仮面ライダーゼッツの夢のミッションが始まる！

『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系で毎週日曜午前9:00から好評放送中！

■『仮面ライダーゼッツ』テレビ朝日公式サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/zeztz/

■『仮面ライダーゼッツ』仮面ライダー公式ポータルサイト

https://www.kamen-rider-official.com/zeztz/

■アイ・ペアーズ株式会社について

アイ・ペアーズは、最先端のマルチメディアコンテンツを一元提供する「デジタルコンテンツ特化型クリエイティブカンパニー」です。音楽・音声・映像制作や3DCG等、コンテンツ制作の豊富な実績に加え、既存サービスの多言語対応やサービス企画／システム開発にも対応。DX（デジタルトランスフォーメーション）に関する様々なお客様のニーズにお応えするプロフェッショナルサービスを、高品質かつリーズナブルな価格設定でご提供しています。

ホームページ：https://i-pairs.co.jp/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/ipairs