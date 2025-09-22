【いーふらん】おたからや新宿東口店の一階に販売店をオープン

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下いーふらん）は、いーふらんが展開する「おたからや」事業において、おたからや新宿東口店の1階に販売店をオープンしましたことをお知らせいたします。

背景

いーふらんはこれまで、高価買取店として25年以上の実績を積み重ねてまいりました。今では、全国1,500店舗を誇り、2024年6月期は売上840億円を達成いたしました。



また、「おたからや」のグローバル展開も進めており、2025年2月には香港に海外1号店をオープン。続いて4月にシンガポール、6月に3カ国目となる台湾、そして9月にはインドネシアへと出店を実現いたしました。今後は香港、シンガポール、台湾、インドネシア、タイ出店を皮切りに、アジアを中心としたエリアでの店舗展開を進めていく予定です。

国内外において「おたからや」を主軸事業として成長を続け、1兆円企業を目指してまいります。



このように、国内外で高価買取店として成長し続けてまいりましたが、その支えとなっているのは、25年以上の経験と本物を見極めるノウハウを蓄積し続けていることです。

この経験とノウハウを活かし、お客様に本物のブランド品を安心してご購入いただけるよう、公式オンラインストア「Otakaraya-Onlinestore」をはじめ、「おたからや楽天市場店」「Yahoo！ショッピング店」にてインターネット販売も展開しております。



そしてこのたび、販売店としては「おたからや心斎橋店」に続き、「おたからや新宿東口店」の1階に販売店をオープンいたしました。なお、新宿東口店は1階で販売、2階で買取を行う複合店舗として運営してまいります。



今後もおたからやでは、高価買取店だけでなく、販売店も増やし、お客様が安心・安全にブランド品をご購入いただける機会を創出してまいります。





店舗の紹介

・店舗詳細

店舗名：おたからや 新宿東口店（販売店・買取店）

オープン：2025年9月1日（月）

営業形態：販売・買取

営業時間：11:00～20:00

定休日：年中無休（年末年始は除く）

電話番号：0120-555-600

店舗サイト：https://www.otakaraya.jp/shop/shinjuku-higashiguchi-sell/

アクセス：〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目24-7

※新宿東口店は1階で販売、2階で買取を行う複合店舗として運営



高価買取店おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、全国に1,500店舗以上（2025年8月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

全国1,500店舗以上での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。



査定は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。

専門知識を持った査定員がお客様のお品物を丁寧に査定させていただきます。



※一部販売を行っている店舗もございます。



＼ 高価買取店おたからやへの査定依頼はこちらから ／

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（年中無休 8:00～21:00）





いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,670人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から25年間連続して成長を成し遂げており、2024年6月期は売上840億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,500店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年7月1日～7月15日の直営店（355店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。

◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。





【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410