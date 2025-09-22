EASL、2025-26シーズン、放送・配信パートナーを発表

Asia League Limited

このたび東アジアスーパーリーグ(以下、EASL)は、EASL 2025-26シーズンの放送・配信プラットフォームの第一弾を発表いたします。EASL 2025-26シーズンは、2025年10月8日に開幕し、2026年3月22日まで開催されます。12チームが3グループに分かれ、7つの国・地域で合計42試合を実施します。

以下は、EASL 2025-26シーズンの試合が配信される地域別の放送・配信プラットフォームです。追加パートナーや視聴方法の詳細については、近日中に改めて発表いたします。

日本

U-NEXT

韓国

JTBC Golf & Sports

Berry Media

Soop

チャイニーズ・タイペイ

Videoland

TVBS（ハイライト番組のみ放送）

フィリピン

Cignal

香港特別行政区

HOY

マカオ特別行政区

TDM

Macau Cable

モンゴル

PSN

東南アジア

タイ：True Visions

シンガポール：StarHub

マレーシア：Astro

インドネシア：Vidio

ベトナム：K+

ミャンマー：SkyNet

南アジア

モルディブ：ICE Network / Medianet

中東・北アフリカ

e& (Etisalat)

アジアおよび世界をカバーする一流の放送ネットワークに支えられ、EASL 2025-26シーズンは過去最高の迫力、才能溢れるプレー、アジアの頂点をかけた最高峰の戦いをお届けします。今シーズンの放送パートナーを通じて、世界中のファンがトップレベルのバスケットボールを視聴・体験できる環境を整えています。

なお、第二弾の放送パートナーに関する詳細は、今月末に発表予定です。

■東アジアスーパーリーグ（EASL）について

東アジアスーパーリーグ（EASL）は、東アジア地域のトップクラブが競い合う、国際プロバスケットボールリーグです。EASLは、「世界最高峰のプロバスケットボールリーグの一つとなること」、および「東アジア地域全体のバスケットボール競技の発展に貢献すること」をビジョンとして掲げています。本リーグは、国際バスケットボール連盟（FIBA）との10年間のパートナーシップ契約のもと、FIBAアジアの承認を受けて運営されています。また、参加各国・地域の主要リーグと連携し、代表クラブチームの出場を実現しています。

現在の参加国・地域は、日本（B.LEAGUE）、韓国（KBL）、フィリピン（PBA）、チャイニーズ・タイペイ（P.LEAGUE+）、モンゴル（The League）、香港、マカオです。

EASLの詳細は https://www.easl.basketball/ja

をご覧ください。

Instagram: @easl_jp ／ X（旧Twitter）: @EASLofficial_jp