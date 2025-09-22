ラナメリサがメジャーデビュー発表！1stシングル「愛でてよベイベー」リリース！
Photo by 有賀幹夫
SNSで話題沸騰中のシンガーソングライター、ラナメリサが11月26日にシングル「愛でてよベイベー」で、レーベル設立50周年を迎えたフォーライフミュージックよりメジャーデビューすることを発表した。
ラナメリサは、都内や横浜のライブハウスで昨年秋より活動をスタート。本人弾き語りのオリジナル曲をSNSで自主投稿したところ圧倒的な歌唱力、パワフルなアコースティックギター、記憶に残る非凡なメロディ、そして彼女が作り出すエモーショナルな歌詞の世界観が、InstagramやTikTokで大きな話題を呼び、今回のデビューが決定した。
今回の「愛でてよベイベー」はサウンドプロデューサーに「第65回グラミー賞授賞式」の最優秀グローバル・ミュージック・アルバム部門を受賞した宅見将典氏を迎え、キャッチーなメロディライン、印象的なギターのリフ、ベース＆ドラムの極上のグルーブ等各楽器と彼女の歌声がバランスよく計算されたアレンジによるエモーショナルパワーポップソングとなっている。
なお、彼女がFM NACK5でパーソナリティーを務めている自身の冠レギュラーラジオ番組「ラナメリサのきいてよベイベー」（毎週日曜24:00～）で来週28日深夜のオンエア内で、メジャーデビュー曲「愛でてよベイベー」の音源がいち早く解禁されることが、同番組21日のオンエアにて発表された。
【リリース情報】
<タイトル>愛でてよベイベー
<発売日>2025年11月26日(水) CD&配信同時リリース
<収録曲> 3曲入り
1. 愛でてよベイベー
2. 焼ける肌
3. 愛でてよベイベー（Acoustic ver.）
■商品詳細
形態：シングルCD（FLCF-4544）
金額：1,200円（tax inc.）
https://lanamelyssa.lnk.to/Eyesonmebaby
■ショップ別 予約・購入者対象特典
下記のCD販売店で「愛でてよベイベー」をご購入及び御予約のお客様に先着購入特典としてラナメリサオリジナルグッズを差し上げます。
※各CD販売店ごとに特典の内容が変わります。
※特典物は、数量に限りがございますので、在庫が無くなり次第終了となります。
※各店の特典の有無は、お客様ご自身で直接各店舗にお問い合わせください。
●Amazon.co.jp購入者限定特典
メガジャケ付き：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRMJN4NQ/
Amazonでのご予約(特典なし)はこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRMJCVH6/
●TOWER RECORDS各店舗購入者限定特典
スペシャルポストカード付き：https://tower.jp/item/7098864
●楽天ブックス購入者限定特典
オリジナルギターピック付き：https://books.rakuten.co.jp/rb/18381088/
●セブンネットショッピング購入者限定特典
オリジナル缶バッジ(丸型58mm)：https://7net.omni7.jp/detail/1301583565
<発売元>
フォーライフミュージックエンタテイメント
http://www.forlife.co.jp/disco/flcf4544/ (http://www.forlife.co.jp/disco/flcf4544/)
【ラジオ情報】
毎週日曜24:00～
FM NACK5「ラナメリサのきいてよベイベー」
https://www.nack5.co.jp/program/lana_melysss_baby/
【ラナメリサ公式SNS】
Instagram：https://www.instagram.com/lana_melysss/
TikTok：https://www.tiktok.com/@lana_melysss/
X：https://x.com/Lana_Melysss
litlink：https://lit.link/lanamelysss
FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENTアカウント
X
https://twitter.com/forlifemusic
https://www.instagram.com/forlifemusic_entertainment/