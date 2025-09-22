【10月11日】「Wellbeing Day～世代を超えてウェルビーイングを考えるワークショップイベント～」を初開催！今年のテーマは「Wellbeing×暮らし」

株式会社CHINTAI

お部屋探しのリーディングカンパニー株式会社CHINTAI（本社：東京都港区 代表取締役社長 奥田倫也、以下CHINTAI）は、ルムア株式会社、NTTデータ ヘルスケア共創ラボ、コクヨ株式会社と共催で、2025年10月11日（土）に「Wellbeing×暮らし - 心身のバランスの整え方を学び、日々に活かそう」をテーマとしたイベント「Wellbeing Day～世代を超えてウェルビーイングを考えるワークショップイベント～」を初開催いたします。

本イベントは、“心身のバランスの整え方を学び、日々に活かす”をテーマに、Wellbeing×「暮らし」に焦点を当てた学生と大人が一緒にテーマについて考える、参加型ワークショップです。コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」内のオープンコミュニケーションホール「CORE（コア）」にて実施します。

開催概要

■イベント名：Wellbeing Day～世代を超えてウェルビーイングを考えるワークショップイベント～

■開催日時：2025年10月11日（土）開場14時／開始14時30分／終了17時 予定

■開催場所：KOKUYO THE CAMPUS HALL “CORE”（JR品川駅 港南口より徒歩約3分）

■共催：ルムア株式会社／NTTデータヘルスケア共創ラボ／株式会社CHINTAI／コクヨ株式会社

■参加者：定員40名（事前予約制）／対象：高校生・大学生・共催企業に所属する社員

学生の方で参加希望の方は、下記のフォームよりお申し込みください。

【申し込み期限10月7日（火）まで】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLbOtO6BzfK1yLs-zI7MUqIyyxkid89jdwVyw2DCgj8hfMYw/viewform

※予約状況によっては、申込期限前に募集を締め切らせていただきます。予めご了承ください。

プログラム内容

■Part1｜インプット

各社ショートトーク（事業紹介・Wellbeingなライフスタイルのヒント）

・ルムア株式会社：心理学を活用した空間デザインと自分の心との向き合い方

・NTTデータヘルスケア共創ラボ：誰もが自然と健康になれる社会を創る

・株式会社CHINTAI：“新しいお部屋探しの方法”を通じて見つける、自分にとっての暮らしの心地よさと心の安定

・コクヨ株式会社：仕事・勉強中の休憩タイムの充実をあげるための執務環境やツール

■Part2｜共創ワーク

学生とWellbeingを本気で考える大人がタッグを組んで未来のペルソナに合わせた “Wellbeingな暮らし” を一緒にデザインする参加型ワークショップ

■Part3｜発表・フィードバック

大きな画面を活用して、各チーム5分間の発表

共催各社よりコメント／各社が決めた特別賞による表彰式

登壇者

＜モデレーター＞

ルムア株式会社代表 佐藤 唯氏

＜各社登壇者名＞

・NTTデータヘルスケア共創ラボ：室長 矢野 高史氏／奥田 直孝氏

・コクヨ株式会社：働き方改革プロジェクトアドバイザー/シニアコンサルタント坂本 崇博氏

・株式会社CHINTAI：メディアディビジョン担当部長 兼 メディアディビジョンイノベーショングループマネジャー兼 広報室室長 高橋 真

イベント開催にあたり

学校や社会では、自分の心を整える力（セルフマネジメント）を体系的に学ぶ機会が十分とは言えず、ストレスや不安、集中力の途切れ、気持ちの切り替えなど、日々の“心の扱い方”に迷う若い世代も少なくありません。株式会社CHINTAIは、住まいや暮らしに関わる企業として、「自分らしい選択」や「心地よい日常」が心の安定につながると考えています。

こうした背景を踏まえ、今年初開催となる「Wellbeing Day～世代を超えてウェルビーイングを考えるワークショップイベント～」をルムア株式会社、NTTデータ ヘルスケア共創ラボ、コクヨ株式会社と共催で実施いたします。

本イベントの今年のテーマは「Wellbeing × 暮らし」。企業が持つサービス・空間・データをつなぎ、学生と大人が語り合うことで双方に新たな発見を得る1日を目指しています。その気づきが、日々の暮らしにおける“自分らしい選択”や、心の整え方を見直すきっかけとなることを期待しています。

会社概要

・株式会社CHINTAI https://www.chintai.jp/

お部屋探しのリーディングカンパニーである株式会社CHINTAIは、「住まい」「お部屋」をベースに、暮らしを豊かにするためのさまざまなサービスを運営するメディア会社です。

賃貸物件検索サイト『CHINTAIネット』を中心に、「安心・安全」かつ「心に残る」サービスをご提供します。