¿©Íß¤Î½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª2¸©¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤ò°ìÅÙ¤Ë´®Ç½¡ª¡Ö½©¤ÎÄ¹Ìî¡õ¹âÃÎ¥Õ¥§¥¢¡×

¡¡»°±Û°ËÀªÃ°¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë20Å¹ÊÞ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ê¥¯¥¤ー¥ó¥º°ËÀªÃ°¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥¤¥Õー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±«µÜ Î´°ì¡Ë¤Ï¡¢9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö½©¤ÎÄ¹Ìî¡õ¹âÃÎ¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹Ìî¸©¤«¤é¤Ï¡¢ÀÖ»ç¿§¤Ç¥é¥°¥Óー¥Üー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¿·ÉÊ¼ï¤Ö¤É¤¦¡Ö¥¯¥¤ー¥ó¥ëー¥¸¥å(R)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Èé¤¬Çö¤¯¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸©ÆÈ¼«¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¿·´ð½à¡É¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¿®½£¥×¥ì¥ß¥¢¥àµí¡×¤Ï¡¢»Ý¤ß¤È½À¤é¤«¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÅöÃÏ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÃ²Û¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¤Î·î¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½éÅÐ¾ì¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ªÄ¹Ìî¤ÎÅÁÅý¤ÈÌ£³Ð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¸ÂÄê¤ÎÃÏ¼ò¡ÖÂç¿®½£ ÆÃÁª ÀöÎý½ãÊÆ ¤Ò¤ä¤ª¤í¤·¡×¤ä¡Ö¿¿À¡ »³ÇÑ½ãÊÆ¶ã¾ú ¤Ò¤ä¤ª¤í¤·¡×¤Ê¤É¡¢½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆüËÜ¼ò¤â¤´ÍÑ°Õ¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¿®½£¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡ÖÆìÊ¸¤ª¤ä¤¡×¤ä·Ú°æÂô¤Î¿Íµ¤¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¡Ö¾Æ¥Áー¥º¥«¥ìー¡×¤Ê¤É¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹âÃÎ¸©¤«¤é¤Ï¡¢ÅÚº´ÅÁÅýÀ½Ë¡¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡ÖÎ¶ÇÏ³ï¤¿¤¿¤¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£³ï¤Î»ÝÌ£¤ÈÏÎ¤Î¹á¤ê¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¡¢¹âÃÎ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ£³Ð¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¤Ò¤í¤á»Ô¾ì¡×¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤®¤êÅ·¤â¤´ÍÑ°Õ¡ª¸½ÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹âÃÎÌ¾»º¤ÎÍ®»Ò¤ä»ÍËü½½¥Ýー¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÍ®»ÒÌ£Á¹½Å¡×¡¢¹âÃÎ¸©»ºÀ¸Õª¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤â½¼¼Â¡£
¡¡ÃÏ¼ò¤Ç¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©³«È¯¤Î¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¡Ö¹â°é63¹æ¡ÊÉ÷ÌÄ»Ò¡Ë¡×¤È¹ÚÊì¡Ö¹âÃÎ¹ÚÊìAA-41¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖµµÀô ½ãÊÆ¶ã¾ú¸¶¼ò ¹â°é63¹æ ¤Ò¤ä¤ª¤í¤·¡×¤Ê¤É¡¢½©¸ÂÄê¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹Ìî¤È¹âÃÎ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤¬°é¤ó¤ÀÌ£³Ð¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Õ¥§¥¢¡£º£¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë¡È½Ü¤Î¤´¤Á¤½¤¦¡É¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥¯¥¤ー¥ó¥º°ËÀªÃ°¤Ç¤Ïº£¸å¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Ì¾¡¡¡¡¡¡¾Î¡§¡Ö½©¤ÎÄ¹Ìî¡õ¹âÃÎ¥Õ¥§¥¢¡×
Æü¡¡¡¡¡¡Äø¡§9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§¥¯¥¤ー¥ó¥º°ËÀªÃ°ºûÄÍÅ¹¡¢¿·¹â±ß»ûÅ¹¡¢ÀçÀîÅ¹¡¢¾®ÀÐÀîÅ¹¡¢ËÌ±ºÏÂÅ¹¡¢ÀÐ¿À°æ¸ø±àÅ¹¡¢ËÜÈ¬È¨Å¹¡¢ÉÊÀîÅ¹¡¢Çò¶â¹âÎØÅ¹¡¢ÉðÂ¢¶Å¹¡¢ÌÜÇòÅ¹¡¢¹ñÊ¬»ûÅ¹¡¢¿·¾®´äÅ¹¡¢½½¾òÅ¹
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý³°Å¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ¹¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¡¢¸òÄÌ»ö¾ð¤Ë¤è¤êÆþ²Ù¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äÃÙ±ä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¯¥¤ー¥ó¥º°ËÀªÃ°¤ªµÒ¤µ¤ÞÁêÃÌ¼¼¡§0120-781-387¡Ê¸áÁ°10»þ～¸á¸å6»þ¡Ë
¢¨ÅÚÆü½ËÆü½ü¤¯
¡ÚOEM»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.im-food.co.jp/customer/oem/
¡Ú¥¯¥¤ー¥ó¥º°ËÀªÃ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¥¯¥¤ー¥ó¥º°ËÀªÃ°¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÍøÊØÀ¡¦´ÊÊØÀ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¾¦ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¼óÅÔ·÷¤Ë20Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥à¥¢¥¤¥Õー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥¤¥Õー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°±Û°ËÀªÃ°¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤¬°é¤Æ¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È»ö¶ÈµÚ¤Ó¿©ÉÊÀ½Â¤²Ã¹©²·»ö¶ÈÅù¤ò¾µ·Ñ¤·¡¢¹¹¤ËÃÏ°è¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¶È¤ËÀ®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë2018Ç¯ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¿©À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ØË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤Î¤´Äó°Æ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡Ø²ÁÃÍ¤¢¤ëÂÎ¸³¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾Íî¹ç2-18-20 ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ñー¥¯Íî¹ç¥Ó¥ë3³¬
»ñËÜ¶â¡§100É´Ëü±ß
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±«µÜ Î´°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È±¿±Ä¡¢É´²ßÅ¹ÆâÅ¹ÊÞ±¿±Ä¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¡¢OEM»ö¶È¡¢¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È
URL¡§https://www.im-food.co.jp/
¢¨·ÇºÜ¾ðÊó¤Ï2025Ç¯9·î22Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£