株式会社Recept、オフィス移転

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび株式会社Receptは千代田区大手町へ移転いたしましたのでご案内申し上げます。

移転の背景としましては、事業の拡大とそれに伴う人員増加を背景としたものです。

これを機に従業員一同、より高品質なサービスのご提供ができるよう努めて参ります。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

【新本社所在地】

〒100-0004

東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB内

【新オフィスについて】

株式会社Receptではリモートワークとオフィスワークを組み合わせた「ハイブリッドワーク」や、働く方の置かれた個々の事情に応じ「フレックス」制度を導入しています。

多様な働き方を選択できる社会を実現、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりの業務内容や環境にあわせた柔軟な働き方を継続することで最適な働き方を通してパフォーマンスの最大化を図っていきます。

【Receptについて】

株式会社Receptは「歴史を変える」というビジョンの実現に向けて、技術とビジネスモデルの両立を通して社会の発展に貢献してまいります。

株式会社Recept

代表取締役 中瀬 将健