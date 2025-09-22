シェアダイン、FOOD STYLE JAPAN 2025＜東京＞に出展

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩）は、2025年9月25日（木）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜東京＞」に出展いたします。展示ブース（小間番号：6A-8）では、料理人と飲食事業者をつなぐ総合プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）※」を紹介し、実際の導入事例やプラットフォームの仕組みを通じて、柔軟な人材活用の新しい可能性をお伝えします。



※2025年8月SPOT CHEF(スポットシェフ)から名称を変更

■CHEFLINK（シェフリンク）：3万人以上の料理人が即戦力として活躍

シェフリンクは、料理人と飲食事業者をつなぐ国内最大級の総合プラットフォームです。食の現場で必要な即戦力人材を、スポットワークから正社員採用まで幅広く提供することで、飲食事業者の人材課題をワンストップで解決します。



主な特徴は以下の通りです。

- 最短即日・1日3時間から利用可能急な欠勤や繁忙期にも対応可能で、必要なときに必要な時間だけシェフを手配できます。飲食事業者は固定費をかけずに人材を確保でき、運営効率を最大化できます。- 3万人以上の登録シェフ フレンチ、イタリアン、中華、和食、パティシエなど幅広いジャンルのシェフが登録。名門ホテルや有名レストラン出身者も多く在籍し、高いマッチング率で安心して採用可能です。- 採用コスト・FLコスト削減 利用分だけ支払う料金体系により、採用コストを最小化。繁閑に応じて柔軟に人材を活用できるため、固定費を変動費化し、機会損失の低減にも貢献します。- 独自機能によるキャリア支援 AIによるプロフィール自動生成や料理人限定コミュニティなど、キャリア形成をサポートする機能を搭載。料理人のスキルや経験を最大限に活かす仕組みを提供します。- 海外採用支援サービス「CHEFLINK Global」 国内だけでなく、海外での人材採用も支援。多様な国や文化で活躍できる料理人のキャリア形成をサポートしています。■FOOD STYLE JAPAN 2025＜東京＞出展概要：展示ブースでシェフリンクを体感

CHEFLINK（シェフリンク）の展示ブース（小間番号：6A-8）では、来場者がサービスの活用方法を具体的に体感できるコンテンツを多数用意しています。

- 操作デモで体験PC画面を用いたプラットフォーム操作デモで、登録シェフの検索・手配の流れや利用方法をリアルに体験可能。サービス導入前でも、即戦力人材の活用イメージを把握できます。- 導入事例の紹介実際に導入した飲食事業者のケーススタディを展示。スポットワークから正社員採用までの活用方法や成果、導入時の工夫などを紹介し、具体的な活用イメージを提供します。- 相談コーナー設置来場者の人材課題や運用ニーズに応じた活用方法をその場で相談可能。現場での課題に対する最適な解決策を提案し、シェフリンクの柔軟性を体感できます。

＜イベント概要＞

- 会期：2025年9月25日（木）～26日（金） 10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト 東4・5・6ホール- 主催：FOOD STYLE Japan 実行委員会- URL：https://foodstyle.jp/tokyo/

CHEFLINK（シェフリンク）ブースでは、国内最大級の料理人プラットフォームを実際に体験いただけます。即戦力の料理人活用や採用課題の解決方法を理解できる絶好の機会です。ぜひご来場ください。

■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250919_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、3万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。

2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。

今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。



・CHEFLINK（シェフリンク）について（https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250919_release)）



CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。



料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

●シェアダイン提供サービス一覧

- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250919_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250919_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250919_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報室 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：contact@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250919_release)