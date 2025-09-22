【note公開】事業創造Night 開催レポート#02～広告から“好告”へ。事業創造会社の中で見る広告の未来。

株式会社Algoage

株式会社Algoage（本社：東京都文京区、代表取締役：横山勇輝、以下「当社」）は、9月22日（月）、note『事業創造Night 開催レポート#02 ～広告から“好告”へ。事業創造会社の中で見る広告の未来。』を公開いたしました。

「事業創造Night」は、新規事業創出・開発に携わる方や高いご関心をお持ちの方々に向け、当社の最前線で活躍するメンバーが、等身大で会社と自身のキャリアの“変革”について語るイベントシリーズです。

経営陣や事業責任者などから、“事業創造会社”となったAlgoageとそこで働くことの魅力をそれぞれの言葉でお伝えしていきます。

当社CEO横山が登壇した第1回（2025年8月4日開催）に引き続き、8月26日、第2回となる「事業創造Night #02│広告から“好告”へ。事業創造会社の中で見る広告の未来。」を開催いたしました。

当日は、当社執行役員でありチャットブーストCV事業部長でもある成田が登壇し、“事業創造会社”であるAlgoageにおいて広告に取り組む理由や意義、Algoageだからこそ目指せる“好告”の未来像、そしてその実現に向けた自身のキャリア論についてありのままに語りました。

詳細はnoteにてレポートを公開しております。

事業創造Night 開催レポート#02 ～広告から“好告”へ。事業創造会社の中で見る広告の未来。

https://note.com/algoage/n/ne7b191b71789

Algoageは、今後も企業活動を通じて社会とのよりよい関係性を築きながら、すべてのステークホルダーの皆さまに共感いただける存在を目指してまいります。

株式会社Algoageについて

Algoageは、「次の当たり前を生み出す。」をミッションに掲げる、“事業創造会社”です。2018年に東京大学で機械学習の研究をしていたメンバーにより創業し、2020年にDMMグループに参画。現在は、チャットマーケティング事業・生成AI事業・研修事業を展開しています。今後も、本質的な課題に向き合い、社会に変化を生み出す挑戦を続けていきます。

会社名 ：株式会社Algoage

代表取締役：横山 勇輝

住所 ：東京都文京区湯島3-2-12 御茶ノ水天神ビル4階

設立 ：2018年2月

事業内容 ：チャットマーケティング事業・生成AI事業・研修事業

URL ：https://algoage.dmm.com/