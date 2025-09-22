令和のグラビアクイーン沢 美沙樹の表紙＆巻頭10P！西村歩乃果、古畑奈和、相川暖花(SKE48)、さかいゆりや、水瀬陽菜乃掲載の『FLASH』は9月22日(月)発売

１.令和のグラビアクイーン沢 美沙樹が『FLASH』表紙＆巻頭に登場！“カノジョ感”満載のグラビア披露

株式会社光文社「週刊FLASH」9月22日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH沢 美沙樹(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

ミスマガジン2024でファイナリストに選出され、雑誌のグラビアページを席巻する沢美沙樹。9月22日発売の『FLASH』で表紙＆巻頭10ページを飾った。海沿いの瀟洒な邸宅を舞台に、満面の笑顔からシリアスな表情まで、まるで彼女と二人きりでいるかのような距離感を感じられる作品となっている。特に海辺やプールでのカットは鮮烈だ。18歳のニューヒロインの真骨頂を目に焼き付けてほしい。

【プロフィール】

さわみさき 18歳 2006年10月18日生まれ 東京都出身 T158・B92W60H90 高校3年生で初めてエントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出。グラビア界のニューヒロインとして活躍中。そのほか最新情報は、公式X（@misaki_sawa_）、公式Instagram（@misaki_sawasan）にて

【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『渚の街まで』が各電子書店で発売中

【イベント告知】

沢 美沙樹オンラインサイン会が10月4日16時に実施！予約は「リミスタ」で受付

２.西村歩乃果『FLASH』でみせた「大人の同棲感」

西村歩乃果(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

アイドルを経て、現在は女優やモデル、YouTubeを中心に活躍中の西村歩乃果が『FLASH』に登場した。7ページにわたるグラビアで「同棲感」をテーマに、近い距離感で彼女の魅力に迫っている。インタビューではアイドル時代はNGにしていた「演技の仕事」に挑戦した理由、これからの展望を語っている。

【プロフィール】

にしむらほのか 30歳 1月28日生まれ 神奈川県出身 T153 ラストアイドル卒業後は「オオカミちゃんには騙されない」（Netflix）出演やYouTubeでの活動で話題を集める。現在はゲーミングチーム「U N L I M I T」の一員としても活躍中。そのほか最新情報は、公式X(@hoooonoka0128)、公式Instagram（@honoka.n28）にて



【クレジット】

【デジタル告知】

FLASH デジタル写真集『Continue Life』がkokode digitalほか各電子書店で発売中

３.古畑奈和「旅情あふれる」2rd写真集から大胆カットを『FLASH』で独占公開

古畑奈和(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

SKE48を卒業後、女優として活動を続ける古畑奈和が2nd写真集を発売。その中でも「もっとも大胆なカット」が『FLASH』に掲載された。4ページにわたるグラビアでは20代の最後を迎える彼女らしく、情感あふれるページが展開されている。写真集は「一冊を読み終わった時に、映画を一本見たような気持ちになれる写真集を目指した」ほどの意欲作であるという。



【プロフィール】

ふるはたなお 29歳 1996年9月15日生まれ 愛知県出身 T160 2011年10月、SKE48第5期生オーディションに合格。2022年、グループを卒業し、現在は女優として活躍中。そのほか最新情報は、公式X(@alto_nao)、公式Instagram（@nao_furuhata）にて



【クレジット】

【写真集告知】

古畑奈和2nd写真集『知らない私』は光文社より発売中

４.SKE48相川暖花「ファン１名」SNS投稿がバズった彼女が『FLASH』で初ソログラビア！

相川暖花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎フジシロタカノリ

SKE48の7期生、相川暖花が『FLASH』に初登場した。相川はSNSで「本日の握手会、ヲタク約１名」というポストがバズって話題になり、9月発売のシングルでは活動10年で初めて選抜メンバー入りを果たした時の人である。初ソログラビアは５ページにわたり、笑顔あふれる構成となっている。インタビューでは初グラビアへの思いやSNSに対する思いを語ってくれた。

【プロフィール】

あいかわほのか 21歳 2003年10月22日生まれ 愛知県出身 T154 2015年にSKE48第7期生オーディションに合格。現在はSKE48のTeamSリーダーとしてメンバーを引っ張る。SNSの投稿をきっかけに話題を集め、9月24日発売の35thシングル『Karma』で初の選抜メンバー入りを果たす。そのほか最新情報は公式X(@honoka_ske48)、公式Instagram（@aikw_honoka）にて



【クレジット】

５.「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー24-25」さかいゆりやが『FLASH』で見せた美貌と超絶スタイル！

さかいゆりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

その年に最も活躍したレースクイーンに与えられる最高峰の賞「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー」を受賞したさかいゆりやが『FLASH』に登場。8月に同誌でお披露目した初グラビアが話題を呼び、アンコール掲載が実現。屈指の美貌と抜群のスタイルを5ページにわたり見せつけている。インタビューでは、トップレースクイーンに至るまでの平坦でなかった道のりについて語っている。

【プロフィール】

さかいゆりや 26歳 1998年11月2日生まれ 静岡県出身 T168・B87W59H87 2021年、レースクイーンとして活動開始。「ZENTsweeties2025」「OHLINS LADY」のメンバーとして活躍しつつ、2025年「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー24-25」に輝く。レースクイーン以外にもラウンドガールや、3代目シントトロイデンガールズとしても活躍。そのほか最新情報は、公式X（@s2l02ls2）にて

【クレジット】

【デジタル告知】

FLASH デジタル写真集『Brand New Me!』が各電子書店で発売中

６.高学歴アイドル・水瀬陽菜乃が初グラビア披露 Hカップの衝撃スタイルを見せた！

水瀬陽菜乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

モデルやアイドルとして活動中の水瀬陽菜乃が『FLASH』に登場し、自身初のグラビアに挑戦した。透け感のあるランジェリーを身にまとい、おっとりした癒し系の雰囲気に似つかないHカップの衝撃的なプロポーションを見せつけている。都内の名門女子高を卒業後、明治大学に進学という経歴も持っている彼女。インタビューでは、東京の江戸前寿司屋に生まれ、芸能の仕事を目指した経緯とその半生について語っている。

【プロフィール】

みなせひなの 5月30日生まれ 東京都出身 T163・B92W59H86豊島岡女子学園高校卒業。明治大学商学部在学中にモデル活動を始め、アイドルグループに加入。数々の雑誌やファッションショーを経て本号にて改名し、新たなスタートを切った。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@hinanominase）にて

【クレジット】

●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:550円(税込み/9月22日(月)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/