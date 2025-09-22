AERA¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×»ÏÆ°¡ª¡¡Í½¹ð¥Úー¥¸¤¬¥ªー¥×¥ó
½µ´©»ï¤È¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖAERA¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢´²ÍÆ¤Ê¼Ò²ñ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¤ä¤µ¥×¥í¡Ë¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£10·î²¼½Ü¤ËAERA DIGITALÆâ¤ËÆÃÀß¥Úー¥¸¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤ËÀèÎ©¤Á¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÍ½¹ð¥Úー¥¸¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í½¹ð¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://dot.asahi.com/dir/yasashikunaritai/
¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤¬¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¡¢AERA¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤òÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£AERA»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â¡È¤ä¤µ¤·¤¤¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ÏÆ°¤Ç¤¹¡£
10·î²¼½Ü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¸ì¤í¤¦¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¡ÖÀ¼¤òÊ¹¤³¤¦¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤Î´Û¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤ÎÁÇ¡×¤Ê¤É¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤äÂ¿ÍÍÀ¤òÇ§¤á¹ç¤¦¤è¤¦¤Êµ»ö¤ä´ë²è¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤ò½¸ÃæÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AERA °ìºý´Ý¤´¤È¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¹æ¤ÎÈ¯¹Ô¡¢Âç¾®¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢SNSÈ¯¿®¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡§Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ ¼Ì¿¿±ÇÁüÉô
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊüÁ÷ºî²È¡¦µÓËÜ²È¤Ç¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¾®»³·°Æ²¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾®»³¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿10Ç¯Á°¤ÎAERA2015Ç¯1·î12Æü¹æ¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¡×¤òÆÃ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²óºÆ¤Ó¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍÍ¡¹¤ÊÈ¯¿®¼êÃÊ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤É¤ì¤À¤±¶¯¤¯»×¤¨¤ë¤«¤¬¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ì¤â¤ä¤µ¤·¤µ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÂ¾¼Ô¤ò»×¤¦ÎÏ¡Ù¤òËá¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾®»³¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¢ª¡¡https://dot.asahi.com/articles/-/264926 ¡Ë
AERA¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
AERA¡§1988Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¤¿¥Ë¥åー¥¹½µ´©»ï¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Ï¡ÖAERA DIGITAL¡×¤òÅ¸³«¡£¿Í¡¹¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ»ö¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¡¦Æ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ëµ»ö¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤äÆÉ¼Ô¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¾®»³·°Æ²¡§¤³¤ä¤Þ¡¦¤¯¤ó¤É¤¦¡¿1964Ç¯¡¢·§ËÜ¸©À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÉû³ØÄ¹¡£ÊüÁ÷ºî²È¡¦µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦°ä»º¡×¡ÖÎÁÍý¤ÎÅ´¿Í¡×¡¢±Ç²è¡Ö¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡×¡ÖÅòÆ»¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£·§ËÜ¸©¤äµþÅÔ»Ô¤Ê¤É¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸´ë²è¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2025Ç¯¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖEARTH MART¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§AERA¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¤ä¤µ¥×¥í¡Ë
