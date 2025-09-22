【領域超拡大】売れるネット広告社グループ（9235）、𝕏広告導入でSNS広告フルカバーへ～主要5媒体に対応、D2C領域における“全方位支援体制”を確立～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である売れるネット広告社株式会社は、新たな運用広告媒体として「𝕏（旧Twitter）」広告を開始することをお知らせいたします。

これにより当社は、既存の Meta広告、TikTok広告、LINE広告、Pinterest広告 に加えて「𝕏広告」を導入し、国内外で高い影響力を誇る主要SNS広告媒体をすべてカバーする体制を確立いたしました。D2C企業に対して「SNS広告をすべて任せられる」という包括的なソリューション提供が可能となり、当社の競争優位性がさらに強化されます。

【𝕏広告導入の背景：高成長領域での差別化】

D2C市場においては Meta（Instagram/Facebook）やLINE、Google、Yahoo! が依然として主流ですが、𝕏広告は事例やノウハウの蓄積が少ない“未開拓領域”です。早期参入により競合との差別化が可能であり、高い成長ポテンシャルを秘めています。

当社は従前より社員全員による𝕏アカウント運用・発信活動に注力しており、プラットフォーム理解の深さは業界内でも突出しています。その強みを広告運用に拡張することで、成果に直結する実効性の高いマーケティング支援を実現いたします。

【今後の展望：収益成長と株主価値の最大化】

𝕏広告の導入により、当社は「SNS広告フルカバー×D2C特化」の独自ポジションを確立しました。各媒体の特性に応じた訴求設計・クリエイティブ開発・ターゲティング最適化を一気通貫で提供することで、広告主のROI向上に直結する運用体制を構築いたします。

SNS広告市場は拡大を続けており、特に𝕏広告は新規需要の取り込み余地が大きい領域です。当社は先行者優位を活かし、再現性と拡張性を兼ね備えた収益モデルを磨き上げ、中長期的な売上成長と企業価値の最大化を目指してまいります。

以 上

